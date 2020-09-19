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В Германии отменяют карнавальные мероприятия из-за пандемии

Суббота, 19 сентября 2020, 14:54
В Германии отменяют карнавальные мероприятия из-за пандемии
фото: Die Welt

Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия отменили массовые мероприятия очередного карнавального сезона, начинающегося 11 ноября, прежде всего крупные собрания и процессии.

Об этом в пятницу, 18 сентября, после встречи в Дюссельдорфе с организаторами карнавальных праздников заявил глава офиса премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Натаниель Лимински, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Он пояснил, что во времена пандемии на таких массовых мероприятиях невозможно соблюдать установленные меры по эпидемиологической безопасности, поэтому в этом году нужно ограничиться мерами в более узком кругу, которые будут отвечать противоэпидемическим требованиям. По словам пресс-секретаря комитета по организации карнавала в Кельне, возможны, в частности, культурные мероприятия с количеством участников в 100-150 человек.

Президент Кельнского карнавала Кристоф Куккелькорн подтвердил, что в нынешних условиях проведение массовых карнавальных мероприятий практически невозможно. Речь идет прежде всего об известных карнавальных процессиях в "бешеный понедельник", которые 15 февраля 2021 года не состоятся.

Отмена традиционных крупных карнавальных мероприятий в городах ударит по местной экономике. Например, в Кельне от мероприятий, связанных с подготовкой, организацией и проведением карнавалов, зависят около 6500 рабочих мест. По данным обнародованного в 2019 году исследования, только в Кельне сгенерировали оборот около 631 миллиона евро.

Последний раз процессии в" бешеный понедельник "в" карнавальных столицах " Северного Рейна-Вестфалии пришлось отменить в 2016 году из-за плохих погодных условий. В 1990 году карнавальное шествие в Дюссельдорфе отменили из-за урагана "Вивиан", во время которого скорость ветра достигала 140 км/ч. В 1991 году все крупные карнавальные процессии в Германии были отменены в знак солидарности с участниками и жертвами войны в Персидском заливе.

Темы: Германиякоронавирус
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