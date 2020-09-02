Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемия: Украина оказалась на 14-месте по числу новых случаев COVID-19

Среда, 2 сентября 2020, 05:34

По состоянию на 1 сентября в мире зарегистрировали почти 259 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В Украине за минувшие сутки насчитали 2088 случаев COVID-19. Таким образом Украина оказалась на 14 месте в мире по числу новых случаев.

В этот же день в Индии обнаружили 78 тысяч новых больных, в Бразилии и США – почти 42 тысячи, в Аргентине – 10,5 тысяч, в Колумбии – около 9 тысяч, в Испании – более 8 тысяч.

От осложнений болезни умерли 5853 человека.

 
Снимок экрана

Всего за время пандемии в мире диагностировали 25,8 млн больных коронавирусом. Число летальных исходов составляет 860 тысяч. Смогли побороть болезнь уже более 18 миллионов. Активными остаются 6,8 млн случаев.

Напомним:

  • 2088 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Украине 31 августа, в последний день лета умерли от осложнений коронавируса 48 больных, а 688 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стефанчук не исключает отставки министров экономики и финансов

Новости 1 сентября: выгнанный Лерос, неотстраненный Вовк

Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа"

"Это не финал": Вовк отреагировал на решение ВСП по его делу

ВСП оставил в должности скандального голову ОАСК Вовка

Зеленский считает, что украинские школы готовы к дистанционному обучению

Все новости...
коронавирус
У школьника на Запорожье обнаружили COVID-19: весь класс ушел на каникулы
На Буковине вдвое уменьшилось количество заражений COVID-19
Под Кабмином устроили танцы: протестуют против закрытия дискотек
Последние новости
05:34
Пандемия: Украина оказалась на 14-месте по числу новых случаев COVID-19
04:29
Почти 80% больных коронавирусом медиков выздоровели на Львовщине
03:31
ФотоСБУ обнаружила арсенал оружия в Луганской области
02:42
ВидеоВ День знаний в Беларуси задержали 80 человек, в том числе студентов – правозащитники
01:51
Facebook разоблачил проект российской "фабрики троллей"
01:00
Вслед за Вовком: ВРП не поддержала отстранение скандальных судей ОАСК
00:26
Стефанчук не исключает отставки министров экономики и финансов
23:57
У школьника на Запорожье обнаружили COVID-19: весь класс ушел на каникулы
23:26
На Буковине вдвое уменьшилось количество заражений COVID-19
22:49
видеоЛукашенко считает, что при новой власти в Беларуси будет "не люстрация, а резня"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!