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Пандемия: Украина оказалась на 14 месте по числу новых случаев COVID-19

Среда, 2 сентября 2020, 05:34
Пандемия: Украина оказалась на 14 месте по числу новых случаев COVID-19

По состоянию на 1 сентября в мире зарегистрировали почти 259 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В Украине за минувшие сутки насчитали 2088 случаев COVID-19. Таким образом Украина оказалась на 14 месте в мире по числу новых случаев.

В этот же день в Индии обнаружили 78 тысяч новых больных, в Бразилии и США – почти 42 тысячи, в Аргентине – 10,5 тысяч, в Колумбии – около 9 тысяч, в Испании – более 8 тысяч.

От осложнений болезни умерли 5853 человека.

 
Снимок экрана

Всего за время пандемии в мире диагностировали 25,8 млн больных коронавирусом. Число летальных исходов составляет 860 тысяч. Смогли побороть болезнь уже более 18 миллионов. Активными остаются 6,8 млн случаев.

Напомним:

  • 2088 случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Украине 31 августа, в последний день лета умерли от осложнений коронавируса 48 больных, а 688 человек выздоровели.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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