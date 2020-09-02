Печальные антирекорды COVID: в Украине 2 495 больных и 51 умерший за сутки

1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: В Киеве зафиксировано 332 новых случая и 5 летальных. Кроме того, 87 новых случаев и 5 летальных зафиксировано в Киевской области.

В Харьковской области – 302 новых случая болезни, 6 летальных.

Во Львовской области – 204 новых больных и 10 пациентов умерли.

В Одесской области – 203 выявленных случаи, 2 летальных.

В Тернопольской области – 201 новый больной, 4 человека умерли от осложнений.

В Ивано-Франковской области – 174 новых случая, 3 летальных.

В Ровенской области – 127 выявленных больных, 1 пациент умер.

В Хмельницкой области – 111 новых случаев, 1 летальный.

В Закарпатской области – 97 случаев, 2 летальных.

Всего за время пандемии диагноз COVID-19 подтвердили 125 798 жителям Украины, из них 2 656 больных умерли, а 58 817 человек выздоровели.

Сейчас коронавирусную болезнь пытаются преодолеть 64 325 жителей Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 445 человек с коронавирусом.

За последние сутки заболевание COVID-19 обнаружили у 133 детей и 136 медработников. За время наблюдений с начала марта болезнь обнаружили у 8 210 детей и 11 498 медработников.

1 сентября в Украине провели 46 736 тестирований, из них 24 531 методом ПЦР и 22 205 методом ИФА.

Прямая речь Степанова: "У нас очередные антирекорды... У нас увеличивается количество занятых коек... Людьми с подтвержденным диагнозом и с неподтвержденным диагнозам, но с симптомами COVID, занято уже 44% коек".

Напомним: 1 сентября Украина оказалась на 14 месте среди стран мира по количеству новых случаев COVID-19, обнаруженных в течение последних суток.

До сих пор больше всего новых случаев коронавирусной болезни обнаружили за сутки 28 августа – 2 481, а всего летальных случаев было зафиксировано за сутки 26 августа – 49.