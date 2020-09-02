В Киеве новый сплеск коронавируса: 332 человека заболели, 5 умерли

У 332 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом, пятеро пациентов скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "В столице новый всплеск вируса за прошедшие сутки. Еще 332 больных! Умерли пять человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян. На сегодня в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших - 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет и шесть девочек от двух месяцев до 17 лет. А также 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и девять мальчиков от одного года до 15. Заболели и 13 медиков.

Резко увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 75 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 59, Днепровском - 54, Деснянском районе - 47 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 4450 жителей Киева.

Напомним: 1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?