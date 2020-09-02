Огонь полностью уничтожил село на Харьковщине – ОГА

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что сейчас в регионе пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.

Источник: Кучер в Telegram, глава МВД Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь Кучера: "По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован.

К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания. Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется".

Детали Глава ОГА отмечает, что вместе с ДСНС и полицией работает "безумное количество волонтеров".

В ликвидации пожара задействованы наземную технику, авиацию и пожарный поезд.

Аваков утверждает, что угрозы другим населенным пунктам нет.

Харківська область – площа лісової пожежі близько 100 га. Проводимо гасіння по периметру. Концентруємо сили ДСНС, направляємо спеціальну техніку. Створено спеціальний штаб координації на місці. Евакуйовані жителі с. Гороб’ївка й Гряниківка. Загрози іншим населеним пунктам немає pic.twitter.com/MO3qPNTgca — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 2, 2020

Предыстория: В МВД сообщали, что продолжается ликвидация пожара в Харьковской области: горит хвойный лес на площади около 80 га.

Напомним: Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.