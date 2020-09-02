Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Огонь полностью уничтожил село на Харьковщине – ОГА

Среда, 2 сентября 2020, 21:31
фото: Кучер

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что сейчас в регионе пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.

Источник: Кучер в Telegram

Прямая речь Кучера: "По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован.

К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания. Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется".

Детали Глава ОГА отмечает, что вместе с ДСНС и полицией работает "безумное количество волонтеров".

В ликвидации пожара задействованы наземную технику, авиацию и пожарный поезд.

Предыстория: В МВД сообщали, что продолжается ликвидация пожара в Харьковской области: горит хвойный лес на площади около 80 га.

Напомним: Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьпожар


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова

Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "Новичкам"

фото, видеоПожар на Харьковщине: сгорело 8 домов, Зеленский собрал срочное совещание

Немецкое правительство: Навального отравили "Новичком"

опрос, видеоАваков, Баканов и Сытник: украинцы показали свое отношение к главным силовикам

Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"

Все новости...
Харьковская область
Пожар на Харьковщине: сгорело 8 домов, Зеленский собрал срочное совещание
COVID: За сутки 2 тысячи больных, в Харьковской и Одесской областях – больше всего
Нападение на автобус под Харьковом: 16 подозреваемых арестовали до выборов
Последние новости
21:57
видеоВ Киеве загорелась башня 35-этажного Taryan Towers
21:46
Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова
21:31
фотоОгонь полностью уничтожил село на Харьковщине – ОГА
21:17
Коронавирус вспыхнул в психбольнице Харькова
20:58
Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "Новичкам"
20:41
Новости экономики: деньги из COVID-фонда, дефицит госбюджета, кредиты
20:34
В Кремле намекают, что Навального отравили уже в Германии
20:25
Официальный курс: гривня укрепилась к евро, но ослабла к доллару
20:13
обновленоИз "Паркового", где находится офис "Слуги народа", эвакуировали людей
19:59
Кабмин хочет контролировать всего лишь 25% банковской системы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!