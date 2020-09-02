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Огонь полностью уничтожил село на Харьковщине – ОГА

Среда, 2 сентября 2020, 21:31
Огонь полностью уничтожил село на Харьковщине – ОГА
фото: Кучер

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что сейчас в регионе пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.

Источник: Кучер в Telegram, глава МВД Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь Кучера: "По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован.

К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания. Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется".

Детали Глава ОГА отмечает, что вместе с ДСНС и полицией работает "безумное количество волонтеров".

В ликвидации пожара задействованы наземную технику, авиацию и пожарный поезд.

Аваков утверждает, что угрозы другим населенным пунктам нет.

Предыстория: В МВД сообщали, что продолжается ликвидация пожара в Харьковской области: горит хвойный лес на площади около 80 га.

Напомним: Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьпожар
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