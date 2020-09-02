Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 млрд
Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).
Источник: пресс-служба Минфіна, министр юстиции Денис Малюська, НБУ, премьер-министр Денис Шмыгаль, юридический советник банка Андрей Пожидаев, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: В Минфине заявили, что Министерство финансов не согласны с решением и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим их шагом будет подготовка апелляционной жалобы на решение.
Национальный банк отметил, что продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков: "Мы считаем, что решение о конвертации средств в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы".
По словам адвоката Пожидаева, ПриватБанк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).
Шмыгаль заявил, что правительство не соглашается с решением суда и обжалует его в апелляционном суде.
Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабмин продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев".
Прямая речь Малюськи: "Один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка...
Обращаю внимание на возможные манипуляции: компании-истцы и их владельцы точно будут распространять информацию о том, что правда за ними, что у них отобрали деньги и что эти деньги будут потрачены на полезные для общества потребности.
Это манипуляция. Ключевое другое - суд без рассмотрения дела по существу взыскал миллиарды гривен из государственного банка. Без установления того, действительно ли эти средства ПриватБанк должен, без установления каких-либо фактов по делу".
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Ключевые судебные дела по Приватбанку
Напомним:
- 25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.
- В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.
- Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.
- У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.
- Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.