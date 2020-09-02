Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 млрд

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).

Источник: пресс-служба Минфіна, министр юстиции Денис Малюська, НБУ, премьер-министр Денис Шмыгаль, юридический советник банка Андрей Пожидаев, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: В Минфине заявили, что Министерство финансов не согласны с решением и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим их шагом будет подготовка апелляционной жалобы на решение.

Национальный банк отметил, что продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков: "Мы считаем, что решение о конвертации средств в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы".

По словам адвоката Пожидаева, ПриватБанк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).

Шмыгаль заявил, что правительство не соглашается с решением суда и обжалует его в апелляционном суде.

Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабмин продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев".

Прямая речь Малюськи: "Один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка...

Обращаю внимание на возможные манипуляции: компании-истцы и их владельцы точно будут распространять информацию о том, что правда за ними, что у них отобрали деньги и что эти деньги будут потрачены на полезные для общества потребности.

Это манипуляция. Ключевое другое - суд без рассмотрения дела по существу взыскал миллиарды гривен из государственного банка. Без установления того, действительно ли эти средства ПриватБанк должен, без установления каких-либо фактов по делу".

Читайте также: Время Х для Приватбанка и Коломойского: что может произойти с банком

Ключевые судебные дела по Приватбанку

Напомним: