Немцы больше боятся Трампа, чем коронавируса - опрос

Политика президента США Дональда Трампа беспокоит немцев гораздо больше, чем риски серьезной болезни или возможность заражения коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует результаты исследования немецкой страховой компании R + V Versicherung AG, размещенного на их сайте.

Последствия политики Трампа пугают 53% немцев. Впервые с 2018 года этот риск стал ключевым в немцев. Как отмечается, такой результат характерен, как на Западе, так и на Востоке страны, как среди мужчин, так и среди женщин.

Несмотря на пандемию, страх перед серьезными заболеваниями достаточно низкий - 32%. Аналогичный результат - боязнь заболеть коронавирусной инфекцией.

Куда больше немцев беспокоит экономические последствия пандемии - 51% респондентов боятся, что стоимость жизни возрастет и налогоплательщики будут вынуждены заплатить за решение долгового кризиса в ЕС. А еще 49% немцев боятся рецессии экономики.

Еще 42% немцев среди своих опасений назвали возможность появления новых пандемий - такой страх впервые появляется в опросах.

При этом, немцы не боятся что пандемия и карантинная жизнь приведет к разрушению их семей - о таком страхе заявило лишь 18% респондентов. Показательно, что немцы стали гораздо меньше бояться мигрантов - если год назад о такой страх говорило 52% немцев, то теперь - 42%.