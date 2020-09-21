Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Борелль рассказал, когда ЕС может утвердить санкции в отношении Беларуси

Понедельник, 21 сентября 2020, 17:58

ЕС надеется утвердить санкции в отношении представителей режима Александра Лукашенко на следующем заседании глав МИД стран ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, на самом деле утверждение санкций даже не было частью повестки дня сегодняшнего заседания, поскольку когда постоянные представители обсуждали этот вопрос единодушия не было. А министры могли утвердить решение о санкциях лишь единодушно.

"Мы провели политическое обсуждение, и на основе этого обсуждения, я думаю, каждый согласится относительно необходимости принять белорусские санкции. И я надеюсь, что на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам это станет возможным. Я сделаю все, что могу, чтобы на следующем Совете ЕС санкции против Беларуси были приняты", - отметил Боррель.

Он отметил, что это уже стало персональным обязательством для него, потому что от этого зависит вопрос доверия к ЕС.

Согласно расписанию, очередное заседание Совета ЕС запланировано на 12 октября.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко. Ожидается, что вопрос санкций обсудят лидеры ЕС на саммите в конце этой недели.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
Все новости...
Реклама: