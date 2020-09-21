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Борелль рассказал, когда ЕС может утвердить санкции в отношении Беларуси

Понедельник, 21 сентября 2020, 17:58

ЕС надеется утвердить санкции в отношении представителей режима Александра Лукашенко на следующем заседании глав МИД стран ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, на самом деле утверждение санкций даже не было частью повестки дня сегодняшнего заседания, поскольку когда постоянные представители обсуждали этот вопрос единодушия не было. А министры могли утвердить решение о санкциях лишь единодушно.

"Мы провели политическое обсуждение, и на основе этого обсуждения, я думаю, каждый согласится относительно необходимости принять белорусские санкции. И я надеюсь, что на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам это станет возможным. Я сделаю все, что могу, чтобы на следующем Совете ЕС санкции против Беларуси были приняты", - отметил Боррель.

Он отметил, что это уже стало персональным обязательством для него, потому что от этого зависит вопрос доверия к ЕС.

Согласно расписанию, очередное заседание Совета ЕС запланировано на 12 октября.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко. Ожидается, что вопрос санкций обсудят лидеры ЕС на саммите в конце этой недели.



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