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Украина с опозданием выполнила решение ВТО по проигранному спору с РФ

Понедельник, 21 сентября 2020, 19:48

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о прекращении пересмотра антидемпинговых мер на аммиачную селитру происхождением из РФ – дело по этому поводу в ВТО Украина проиграла в 2018 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Сегодня МКМТ приняла решение о прекращении пересмотра антидемпинговых мер на аммиачную селитру из РФ. Эти меры действовали с 2008 года и обросли невероятным количеством юридических хвостов. Вплоть до дела в ВТО (DS 493), которое Украина в свое время проиграла" - написал он на своей странице в Facebook.

Украина проиграла арбитраж ВТО в споре с РФ еще в 2018 году.

Изначально арбитраж требовал от Украины выполнить это решение за два месяца; впоследствии, по просьбе Киева – согласился продлить этот срок до 11 с половиной месяцев. Конечной датой для этого было 15 сентября. Однако исполнение решения состоялось с опозданием – 21 сентября.

Впрочем, как отмечает Тарас Качка, применение антидемпинговых мер в отношении аммиачной селитры из РФ и так не имеет никакого практического смысла, ведь на удобрения из РФ действует и будет действовать эмбарго.

Невыполнение же этого решения арбитража ВТО могло привести к дискриминации украинских товаров Россией в ответ.

Следует отметить, что Тарас Качка не уточняет, будет ли иметь для Украины последствия опоздания в исполнении решения ВТО.

Подробнее читайте в статье Подарок для России: почему правительство сам подставился под торговые ограничения РФ

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