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США "возобновили" санкции ООН против Ирана и ввели новые

Понедельник, 21 сентября 2020, 20:24

США заявили о возобновлении санкций ООН против Ирана, и объявили о новых ограничительных мерах.

Об этом говорится заявлении президента США Дональда Трампа по поводу санкций, сообщает "Европейская правда".

"Моя администрация никогда не позволит Ирану иметь ядерное оружие, и мы не позволим Ирану подвергать опасности остальных мира новыми поставками баллистических ракет и обычных вооружений.  Чтобы этого не произошло, я издаю новый указ, восстанавливающий санкции Организации Объединенных Наций (ООН) в отношении Ирана и вводящий новые санкции и экспортный контроль в отношении более чем двух десятков юридических и физических лиц, поддерживающих ядерную, ракетную и обычную деятельность Ирана" - заявил Трамп.

Новые санкции касаются 27 компаний и физических лиц.

Также Госдепартамент и Минфин США вводят санкции в отношении шести физических лиц и трех компаний, связанных с иранской ядерной программой, сообщается в отдельном заявлении Госдепа

Кроме того, Минфин США вводит отдельные санкции против трех человек и четырех компаний, связанных с иранской программой создания баллистических ракет.

Также минфин вводит санкции против Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, иранской компании Defense Industries Organisation и ее директора, и "незаконного диктатора Венесуэлы" Николаса Мадуро, который сотрудничает с Ираном.

В дополнение к этому министерство торговли США внесло в свой список пять физических лиц, связанных с Организацией по атомной энергии Ирана, для которых будет усилен экспортный контроль.

"Мои сегодняшние действия посылают ясный сигнал иранскому режиму и тем членам международного сообщества, которые отказываются противостоять Ирану" – заявил Трамп.

Как сообщалось ранее, США ожидают, что все страны-члены "в полной мере выполнят свои обязательства для воплощения этих мер".

В то же время в ЕС говорят, что поскольку США вышли из соответствующего соглашения, они не могут воспользоваться механизмом для возвращения санкций ООН.

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