Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США создают коалицию, чтобы остановить строительство "Северного потока-2" - Помпео

Понедельник, 21 сентября 2020, 23:43
США создают коалицию, чтобы остановить строительство Северного потока-2 - Помпео

США планируют создать коалицию для того, чтобы предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild

Прямая речь Помпео: "Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток - 2" защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод "Северный поток - 2" не будет достроен.

Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая предотвратит это. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или через реальные последствия для безопасности, связанные с зависимостью от российского газа".

Напомним: Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального и подтвердил необходимость остановки строительства газопровода "Северный поток - 2".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcиягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
США
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Последние новости
22:49
В Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: