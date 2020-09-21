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США создают коалицию, чтобы остановить строительство "Северного потока-2" - Помпео

Понедельник, 21 сентября 2020, 23:43

США планируют создать коалицию для того, чтобы предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild

Прямая речь Помпео: "Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток - 2" защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод "Северный поток - 2" не будет достроен.

Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая предотвратит это. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или через реальные последствия для безопасности, связанные с зависимостью от российского газа".

Напомним: Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального и подтвердил необходимость остановки строительства газопровода "Северный поток - 2".

Украинская правда
Темы: СШАРосcиягаз


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