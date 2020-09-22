Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия за пандемии отменила международные учения, запланированные на лето 2021 года

Вторник, 22 сентября 2020, 12:53

Финляндия в связи с пандемией коронавируса отменила крупные международные военные учения ARCTIC LOCK, запланированные на лето 2021 года, изменив их формат на национальные.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Arctic Lock планировались на май-июнь 2021 года в ряде локаций по всей территории страны и должны были стать крупнейшими учениями финских вооруженных сил в следующем году. Кроме военных Финляндии, к участию были приглашены 13 стран-партнеров и наблюдатели от ЕС и НАТО.

Подготовка началась уже в конце 2019-начале 2020 года, но с марта фактически была заморожена в связи с пандемией.

"Сейчас уже невозможно дальше откладывать события международного формата, необходимые для планирования... По этим причинам и учитывая тенденции развития пандемии, планирование учений решено приостановить, отменить их и провести вместо Национальных учений Вооруженных сил", - объясняют в коммюнике.

Количество участников при этом сократят с ожидаемых 20 000 до 15 000.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, международные учения таких масштабов организуют впоследствии в последующие годы.

Темы: Финляндиякоронавирусармияэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Финляндия
Министр правительства Финляндии сыграл "Червону калину" на виолончели к 500 дням великой войны
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Последние новости
22:49
В Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: