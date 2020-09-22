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Финляндия за пандемии отменила международные учения, запланированные на лето 2021 года

Вторник, 22 сентября 2020, 12:53

Финляндия в связи с пандемией коронавируса отменила крупные международные военные учения ARCTIC LOCK, запланированные на лето 2021 года, изменив их формат на национальные.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Arctic Lock планировались на май-июнь 2021 года в ряде локаций по всей территории страны и должны были стать крупнейшими учениями финских вооруженных сил в следующем году. Кроме военных Финляндии, к участию были приглашены 13 стран-партнеров и наблюдатели от ЕС и НАТО.

Подготовка началась уже в конце 2019-начале 2020 года, но с марта фактически была заморожена в связи с пандемией.

"Сейчас уже невозможно дальше откладывать события международного формата, необходимые для планирования... По этим причинам и учитывая тенденции развития пандемии, планирование учений решено приостановить, отменить их и провести вместо Национальных учений Вооруженных сил", - объясняют в коммюнике.

Количество участников при этом сократят с ожидаемых 20 000 до 15 000.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, международные учения таких масштабов организуют впоследствии в последующие годы.

Темы: Финляндиякоронавирусармияэпидемия


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