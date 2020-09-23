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​ Болгария высылает подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Среда, 23 сентября 2020, 20:40

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД Болгарии.

Болгарское внешнеполитическое ведомство уведомило российское посольство о своем решении путем направления соответствующей ноты.

У двух дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Ранее в этот день МИД Болгарии получил письмо от прокуратуры с уведомлением о прекращении досудебного разбирательства по отношению к двум дипломатам, которые собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью выдачи ее иностранному государству.

Досудебное производство против российских граждан приостановлено, поскольку они пользуются дипломатическим иммунитетом.

Это уже второе подобное дело в 2020 году. В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в шпионаже. За несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.

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