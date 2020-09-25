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В Украину идет осенняя непогода

Пятница, 25 сентября 2020, 08:35
Алена Мазуренко, УП

До конца сентября в Украине синоптики прогнозируют ветреную и пасмурную погоду, местами с осадками, температура воздуха ночью опустится до 10 градусов тепла, днем ​​- до 20 градусов тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "В пятницу, 25 сентября, в Украине переменная облачность, без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем ​​небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-17°, на Луганщине 5-10° тепла; днем 23-28°...

В столичном регионе 25 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью около 10°, днем ​​24-26°; по области ночью 8-13°, днем ​​23-28°".

Детали: 26 сентября в Украине также ожидается переменная облачность, ночью на Закарпатье и в Карпатах местами, днем ​​в большинстве западных областей дожди, грозы, на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-15°, на юге страны до 17°, днем ​​23-28°, в Карпатском регионе 19-24°.

26 сентября в столице ожидается переменная облачность; без осадков, температура ночью 10-15°, днем ​​23-28°.  Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В воскресенье, 27 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями, в западных областях значительные, в Карпатском регионе сильные дожди; в южных, центральных, днем ​​и в северных областях умеренные, в восточных областях небольшие дожди.

Температура ночью 13-18°, в Карпатском регионе 10-15°; днем в западных областях 13-18°, в северных, Винницкой, Черкасской областях 16-21°, на остальной территории 20-25°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

27 сентября на Киевщине облачно с прояснениями; ночью без осадков, днем ​​дождь; температура ночью 13-18°, днем ​​16-21°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в течение суток 27 сентября повсюду порывы 15-20 м/с.

28 сентября ночью на Левобережье, днем ​​в восточной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков, лишь в западных областях днем ​​небольшой дождь; температура ночью 9-14°, на западе местами 5-7° тепла; днем 20-25°, в западных и северных областях 13-19°.

29 сентября в западной части, Винницкой и Одесской областях дожди, местами значительные, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 9-14°, днем ​​14-20°, в южных областях до 23°; в западных областях ночью 6-11° тепла, днем ​​10-15°.

28-29 сентября в Киеве без существенных осадков, только ночью 28 сентября небольшой дождь. Температура ночью 9-14°, днем ​​14-19°.

Темы: погодаУкраина


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