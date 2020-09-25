В Британии – новый рекорд заражений с начала эпидемии

В Британии 24 сентября зарегистрировали более 6600 новых больных коронавирусом - крупнейший суточный прирост с начала эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

По данным Агентства общественного здоровья, заражение подтвердили у 6634 человек, что больше, чем самые высокие показатели "первой волны". При этом заболеваемость растет среди всех возрастных групп.

Медицинский директор ведомства в Англии Ивонн Дойли заметила, что новая цифра является "четким предупреждением для всех", при этом наблюдается увеличение и количества госпитализаций, и пациентов в реанимации. Она призвала людей соблюдать карантинные меры безопасности и загружать разработанное Агентством приложение для отслеживания контактов, которое на днях официально запустили в Англии и Уэльсе.

Количество погибших от вируса возросло на 40 человек.

С начала эпидемии, по статистике Агентства общественного здоровья, умерли 41 902 больных.

В то же время данные, которые отдельно публикует статистическое ведомство - где COVID-19 упоминается в свидетельстве о смерти - свидетельствуют, что реальное число погибших составляет 57 000.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Британии достигло 416 363.

Напомним, 22 сентября в связи с ростом количества заражений премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении карантинных ограничений по всей стране, которые могут длиться полгода.

Они охватывают режим работы заведений питания, ограничения на встрече и меры, более жесткие требования по маскам, подкрепленные штрафами.

Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс дополнительно объявили свои жесткие карантинные требования.