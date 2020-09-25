Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина отменит запрет на въезд для иностранцев

Пятница, 25 сентября 2020, 13:19
Украина отменит запрет на въезд для иностранцев

Кабинет министров примет решение об отмене полного запрета на въезд для иностранных граждан.

Эту информацию подтвердили "Европейской правде" два независимых друг от друга источника в правительстве.

Ожидается, что с 29 сентября начнут действовать новые правила, которые заменят полный запрет, введенный в августе. Пока неизвестно, когда точно решение будет принято, но есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ, а также проработаны детали этого решения.

Ожидается, что иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы. Сейчас для украинцев действуют правила, зависящие от принадлежности государства въезда к странам с широким распространением коронавируса.

Такими государствами признаны те, где количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Эти же правила планируется распространить и на иностранцев после 28 сентября. Они будут вынуждены идти на самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине.

Альтернативой самоизоляции будет тест на коронавирус, который можно будет сдать по прибытии.

Также от иностранцев будут требовать наличия действующего страхового полиса и установления электронного приложения для лиц в случае самоизоляции.

Напомним, правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев начиная с 29 августа, а затем сместило начало его действия на 28 августа.

Хотя в правительстве это отрицают, главной причиной такого решения была попытка удержать хасидов-паломников от приезда в Украину на фоне пандемии.

2 сентября из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток, убрав таким образом главную лазейку, которой паломники могли воспользоваться, чтобы обойти запрет.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине

"Украинская правда" в Threads

Темы: границазапретмиркарантинУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
граница
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Возле границы Польши с Калининградом нашли загадочный воздушный шар
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: