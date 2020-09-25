В Париже неизвестный с ножом ранил четырех человек рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo
Пятница, 25 сентября 2020, 14:12
В Париже вооруженный ножом человек ранил четверых возле бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo.
Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на полицию сообщают французские СМИ, среди которых AFP и BFMTV.
Нападение произошло утром в 11-м округе Парижа, вблизи бульвара Ришара Ленуара, где раньше находилась редакция Charlie Hebdo.
По последней информации, нападавший ранил четырех человек, из них двое - в тяжелом состоянии.
Сообщается, что нападавший и его вероятный сообщник скрылись с места событий, полиция разыскивает обоих. Позже стало известно, что одного из подозреваемых задержали возле Бастилии.
Полиция оцепила район нападения, парижан просят избегать его.
Также сообщается, что в квартале обнаружили подозрительный пакет.