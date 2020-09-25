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В Париже неизвестный с ножом ранил четырех человек рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo

Пятница, 25 сентября 2020, 14:12

В Париже вооруженный ножом человек ранил четверых возле бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на полицию сообщают французские СМИ, среди которых AFP и BFMTV.

Нападение произошло утром в 11-м округе Парижа, вблизи бульвара Ришара Ленуара, где раньше находилась редакция Charlie Hebdo.

По последней информации, нападавший ранил четырех человек, из них двое - в тяжелом состоянии.

Сообщается, что нападавший и его вероятный сообщник скрылись с места событий, полиция разыскивает обоих. Позже стало известно, что одного из подозреваемых задержали возле Бастилии.

Полиция оцепила район нападения, парижан просят избегать его.

Также сообщается, что в квартале обнаружили подозрительный пакет.

Темы: Франция


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