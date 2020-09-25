Украина обновила список стран "красной зоны"
Пятница, 25 сентября 2020, 15:04
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.
Источник: пресс-служба Минздрава
Детали: В список "красных" попала Черногория, Мальдивы, Испания, Франция, Чехия.
Разрешено украинцам въезжать в Албанию, Хорватию, Египет, Турцию.
Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно с интерактивной картой МИД.
Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно по интерактивной карте МИД.
Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.
Украинская правда