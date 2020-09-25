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Оккупанты в Крыму схватили жителя Одесской области

Пятница, 25 сентября 2020, 16:02
Оккупанты в Крыму схватили жителя Одесской области
Фото прокуратуры

"Оккупационные правоохранители" в Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области якобы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове.

Источник: Прокуратура АР Крым и г. Севастополя в Telegram

Дословно: "Гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, а 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове".

Детали: Прокуратура установила, что оккупанты доставили задержанного в г. Симферополь, где незаконно созданный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По факту незаконного задержания жителя Одесской области прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Украинская правда
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