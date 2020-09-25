Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оккупанты в Крыму схватили жителя Одесской области

Пятница, 25 сентября 2020, 16:02
Фото прокуратуры

"Оккупационные правоохранители" в Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области якобы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове.

Источник: Прокуратура АР Крым и г. Севастополя в Telegram

Дословно: "Гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, а 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове".

Детали: Прокуратура установила, что оккупанты доставили задержанного в г. Симферополь, где незаконно созданный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По факту незаконного задержания жителя Одесской области прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина обновила список стран "красной зоны": Черногория оказалась под запретом

Авиаперелеты Зеленского обошлись налогоплательщикам в 14 миллионов

Украина отменит запрет на въезд для иностранцев

На Закарпатье построят большой курорт, который сможет принимать Олимпиаду

Данилов пригрозил пользователям "Вконтакте" спецучетом и "проблемами" с полицией

Суд вынес приговор экс-прокурору, пытавшемуся купить должность в НАБУ

Все новости...
Последние новости
17:12
Путин предлагает США договор: не наносить киберудары и не вмешиваться в выборы
17:11
Сколько домашних заданий могут задавать в 1-4 классах. Объясняют эксперты
16:48
"Киевгорстрой" принял на баланс еще один ЖК "Укрбуда"
16:33
Страны Балтии расширили санкционный список чиновников режима Лукашенко
16:32
"ArcelorMittal Кривой Рог" просит депутатов запретить повышение тарифов на электрику до конца 2021 года
16:28
фотоСБУ задержала 4 человек, которые массово "штамповали" фальшивые паспорта
16:28
Криклий: Работаем над созданием приложения для улучшения развития рынка дронов
16:26
Ермак возмутился, что в политике мало женщин, хотя в руководстве ОП их тоже мало
16:25
Экоинспекция обратилась в суд по остановке харьковского "коксохима"
16:02
Оккупанты в Крыму схватили жителя Одесской области
Все новости...