У команды Зеленского нет абсолютно лояльных медиа и системного пиара – мониторинг

У команды президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" отсутствуют свои или полностью лояльные влиятельные медиа, а также средства для системного пиара, констатирует "Детектор медиа".

Источник: промежуточные результаты мониторинга информационных форматов на телевидении накануне и в начале местных выборов, обнародованные сайтом "Детектор медиа" 25 сентября

Дословно: "Наиболее примечательным фактором, влияющим на отражение выборов в медийном пространстве, является отсутствие у власти (команды президента и партии "Слуга народа") своих или безоговорочно лояльных к ней влиятельных медиа. Это означает, что "Слуги народа", в отличие от главных конкурентов на выборах, не выбирают, в каком формате быть представленными в медиа...

Впервые за почти десять лет ни на одном центральном или информационном канале нет системного пиара власти. Хотя время от времени случаются "тепличные" интервью или выступления первых лиц государства на токшоу, в частности в "Свободе слова" на ICTV и "Свободе слова Савика Шустера" на "Украине", или в программах телеканала "Украина 24", который тоже принадлежит Ринату Ахметову".

Детали: По выводу "Детектор медиа", позиция власти в медиапространстве "проигрышная по нескольким причинам".

Во-первых, непрофессиональные и несвоевременные коммуникации: власть редко берет инициативу и в большинстве случаев оправдывается в ответ на обвинения. Так было с "вагнеровцами", с инспекцией на Донбассе, с провокационными заявлениями членов минской группы, с коррупционными скандалами в "Слуге народа".

Во-вторых, "присутствие власти в теленовостях – это практически исключительно пиар президента". Такой формат был у Петра Порошенко, за исключением того, что премьер-министр теперь не перебивает пиаром президента. Мониторинг теленовостей за август показал рост количества пиара Зеленского и снижение количества упоминаний о "Слуге народа".

В-третьих, "слуги народа" слабы в публичных дискуссиях и проигрывают во всех политических токшоу, если они не срежиссированы в пользу власти. Им постоянно приходится защищаться и отвечать на критику в адрес президента, главы его офиса Андрея Ермака и так далее.

Периодически "слуг" топят их собственные однопартийцы, например, ориентированные на Игоря Коломойского (Александр Дубинский) или пророссийские (Максим Бужанский, Евгений Шевченко и прочие).

Им подыгрывают и ведущие, в частности, знаковым был вопрос ведущей "Права на власть" на "1+1" Натальи Мосейчук ко главе партии "Слуга народа" Александру Корниенко: "Вы же продуете выборы?".

По данным наблюдателей, в медиа Коломойского, в том числе и из уст представителей монобильшинства, постоянно звучит деструктивная критика в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Телеканал "1+1", который на президентских и парламентских выборах поддерживал Зеленского и "слуги народа", теперь сосредоточен на продвижении партии "За майбутнє" ("За будущее").

Во многих случаях на недружественных телеканалах "слуги народа" оказываются в меньшинстве (например на "Прямом") или беззащитны против агрессии других участников дискуссий.

Кроме того, представители власти часто вынуждены комментировать чужую "повестку дня".

Например, на телеканале NewsOne спикеру парламента Дмитрию Разумкову задают вопрос о пророссийском блогере Анатолие Шарие, хотя статусы этих персон несопоставимы.

Каналы Виктора Медведчука ("Интер", "112 Украина" и т.п.) подогревают рейтинг для его партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая остается в топе по количеству упоминаний в теленовостях и по количеству материалов с признаками заказности.

Телеканал "Украина" распределяет лояльность в новостях между "Европейской солидарностью", "Батькивщиной" и "Слугой народа", часто упоминает Олега Ляшко. В то же время, в новостях этого канала из шестерки каналов общего интереса чаще всего появляются негативные материалы о монобольшинстве.

Телеканалы Виктора Пинчука – ICTV и СТБ – не демонстрируют явной приверженности никаким политическим силам, хотя именно здесь время от времени появляются положительные материалы о "Голосе" и Виталии Кличко.

Не бывает в новостях каналов Пинчука откровенной критики власти, а также здесь почти не дают слова представителям "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Медиа, лояльные к "Европейской солидарности" (Петра Порошенко) и ОПЗЖ сосредоточились на критике Зеленского и "Слуги народа".