Пограничники объяснили, как будут пускать иностранцев в Украину, и правила самоизоляции

Государственная пограничная служба опубликовала разъяснения относительно въезда в Украину иностранцев после отмены общего запрета на въезд.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После изменений в постановление №641, которое до этого вводило общий запрет на въезд иностранных граждан, кроме определенных категорий (постановление Кабмина №888 от 28 сентября), теперь въезд возможен при наличии полиса страхования – который "выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине".

Это требование не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лиц, признанных беженцами и нуждающимися в дополнительной защите, а также на работников дипломатических представительств и консульств, представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военных государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Аналогичное требование действует для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Требование о самоизоляции распространяется на иностранцев, прибывающих из стран "красного списка" Украины.

В то же время эта норма не распространяется на лиц:

- не старше 12 лет;

- прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

- которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

- инструкторов вооруженных сил государств - членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;

- деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

- лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Правила будут действовать до завершения карантина. Сейчас этой датой является 31 октября, но наиболее вероятно, что после этого карантин продлят.

Напомним, с 28 августа по 28 сентября правительство Украины запретило въезд для иностранцев, кроме отдельных категорий. Хотя официально этого не признают, реальной причиной была попытка удержать паломников-хасидов от приезда в Украину во время пандемии.

28 сентября общий запрет на въезд де-факто утратил силу. В этот же день Кабмин внес изменения в постановление №641, где был прописан запрет, разрешив въезд иностранных граждан при определенных условиях.