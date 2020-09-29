Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трое киевлян пытали бездомных и снимали это на видео

Вторник, 29 сентября 2020, 15:53

Столичная прокуратура сообщила о подозрении группе киевлян, которые пытали бездомных и снимали свои действия на видео.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.

Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались.

Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. На просьбы пострадавших не трогать их, злоумышленники не реагировали. Свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали записи в телеграмм-канал.

В одном из эпизодов после нападения на бездомного злоумышленники также отобрали у него мобильный телефон и 1000 гривен.

29 сентября подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители в возрасте 20, 21 и 47 лет. По месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Спикер прокуратуры уточнила, что подозреваемые - материально обеспечены, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Что их связывает, кроме этих нечеловеческих поступков, выясняет следствие.

Прямая речь Максимец: "Один из подозреваемых подавал документы на работу в полицию. К счастью, его туда не взяли. На сегодня статус пострадавших предоставлен трем людям, которые стали жертвами этой группы. Кроме того подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, а также более тяжким".

Украинская правда
Темы: криминалКиевпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

АРМА интересуется имуществом Лероса

Лидер партии "Голос" заболела COVID-19

Украина не успевает выполнить требование МВФ о ликвидации фискальной службы

Микитасю объявили еще одно подозрение – за сделку с "Энергоатомом"

Пограничники объяснили, как будут пускать иностранцев в Украину, и правила самоизоляции

3,6 тысячи новых случаев COVID в Украине, госпитализировали 614 больных

Все новости...
криминал
Полиция задержала мошенницу-рецидивистку, которая 2 года была в государственном розыске
Глава правления УЗ о кражах: Будем бороться открыто
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
Последние новости
15:53
Трое киевлян пытали бездомных и снимали это на видео
15:37
Бюджет-2021: Минэнерго предлагает выделить 11,6 миллиардов на долги по "зеленому" тарифу
15:34
Полиция задержала мошенницу-рецидивистку, которая 2 года была в государственном розыске
15:33
"Метинвест" Ахметова выкупит евробонды на сотни миллионов долларов
15:30
Лерос говорит, что АРМА на него натравил Зеленский, а Татаров пообещал "в лучшем виде"
15:29
"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 300 кредитов
15:16
Стерненка снова отправили под ночной домашний арест
15:09
"Дыра" в бюджете к октябрю уменьшится до 13 млрд грн – Марченко
14:59
В Украине усиливают ответственность за продажу электронных сигарет детям
14:58
Зеленский передал непрофильный актив ГУД Фонду госимущества для приватизации
Все новости...