Трое киевлян пытали бездомных и снимали это на видео

Столичная прокуратура сообщила о подозрении группе киевлян, которые пытали бездомных и снимали свои действия на видео.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.

Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались.

Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. На просьбы пострадавших не трогать их, злоумышленники не реагировали. Свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали записи в телеграмм-канал.

В одном из эпизодов после нападения на бездомного злоумышленники также отобрали у него мобильный телефон и 1000 гривен.

29 сентября подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители в возрасте 20, 21 и 47 лет. По месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Спикер прокуратуры уточнила, что подозреваемые - материально обеспечены, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Что их связывает, кроме этих нечеловеческих поступков, выясняет следствие.

Прямая речь Максимец: "Один из подозреваемых подавал документы на работу в полицию. К счастью, его туда не взяли. На сегодня статус пострадавших предоставлен трем людям, которые стали жертвами этой группы. Кроме того подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, а также более тяжким".