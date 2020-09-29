УАФ утвердила правила посещения матчей во время карантина

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил Временный протокол для организации и проведения футбольных матчей среди профессиональных футбольных клубов в условиях карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19.

Источник: пресс-служба УАФ

Детали: Согласно документа определено, в частности, что футбольные матчи организуются в регионах, в которых отсутствуют дополнительно установленные ограничения органами государственной власти и органами местного самоуправления, препятствующие проведению матча.

При проведении матчей в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемической опасности должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания одного человека на 5 кв. м. площади здания или территории и физического дистанцирование между зрителями.

Матчи, которые проводятся на территории административно-территориальных единиц, где установлен "оранжевый" и "красный" уровень эпидемической опасности, должны проходить с участием не более 220 человек.

В случае, если группу игроков клуба переведут на обязательный карантин или самоизоляцию, матч должен состояться по расписанию, если клуб будет насчитывать не менее 13 заявленных футболистов команд клуба (включая по крайней мере одного вратаря).

При проведении матчей без зрителей одновременно по всей территории стадиона могут находиться не более 220 человек.

По решению клуба-хозяина матча допускается проведение пресс-конференции с журналистами. Количество участников пресс-конференции не должна превышать одного человека на 10 квадратных метров помещения, где проводится пресс-конференция.

В случае принятия решения о проведении матча со зрителями команда-хозяин сообщает об этом организатора соревнований для получения соответствующего согласования.

Продажа билетов организуется таким образом, чтобы обеспечивалось дистанцирование в 1.5 метра между зрителями на трибунах. Продажа билетов должна обеспечивать наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку, по диагонали, и обеспечить допуск не более 25 процентов болельщиков от числа болельщиков, которых способны вместить сектора.

Продажа билетов осуществляется только онлайн, при условии соблюдения процедуры идентификации личности. Вход на стадион осуществляется при наличии билета с личными данными зрителя и документа, удостоверяющего личность.

В случае проведения матча с допуском зрителей болельщикам команды гостей разрешено посещение матчей в количестве, не превышающем 25% от емкости сектора команды гостей, емкость которого должна составлять не менее 5% от общей вместимости стадиона.

Напомним: 11 сентября Министерство здравоохранения разрешило проведение международных матчей со зрителями.