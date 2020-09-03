Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трое полицейских пострадали в столкновениях у офиса "Свободы"

Четверг, 3 сентября 2020, 01:19
Фото: Олег Тягнибок

Вечером 2 сентября полиция прибыла для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии "Свобода". В результате трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева, председатель партии "Свобода" Олег Тягнибок в facebook

Детали: В то же время в полиции не сообщили, по какому делу посетили офис "свободовцев".

Отмечается, что в госпитализации пострадавшие сотрудники Департамента стратегических расследований не нуждались, а получили медицинскую помощь на месте.

"На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", – подытожили в отделе коммуникации.

По словам Тягнибока, полиция пришла в офис партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Около полуночи силовики отступили.

Сам же Назаренко добавил, что под партийным офисом присутствовали представители Правого сектора, Национального Корпуса, ОО "Центурия", Движения сопротивления капитуляции, ВОО "Сокол" и "С14". 

Что предшествовало: Вечером 2 сентября председатель фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк заявил, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис политсилы в столице.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: полицияСвобода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 млрд

Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова

фотоОгонь полностью уничтожил село на Харьковщине – ОГА

Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "Новичкам"

фото, видеоПожар на Харьковщине: сгорело 8 домов, Зеленский собрал срочное совещание

Немецкое правительство: Навального отравили "Новичком"

Все новости...
полиция
МВД: Фура на скорости влетела в патрульных
Полиция усилила патрулирование центра Киева
Возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой
Последние новости
01:19
ФотоТрое полицейских пострадали в столкновениях у офиса "Свободы"
00:52
Пожары на Харьковщине возникли сразу в трех районах – председатель ОГА
00:23
Число больных COVID-19 снова возросло на Буковине: власть разворачивает новые больницы
23:57
фотоМВД: Фура на скорости влетела в патрульных
23:42
В ТКГ согласовали координаты 20 участков разминирования
23:31
фотоВ "Свободе" заявили, что спецназ хочет захватить офис политсилы в Киеве
22:59
Лукашенко хотел создать украинско-белорусский союз под собственным руководством – Туск
22:34
Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 млрд
21:57
видеоВ Киеве загорелась башня 35-этажного Taryan Towers
21:46
Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!