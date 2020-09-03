Трое полицейских пострадали в столкновениях у офиса "Свободы"

Вечером 2 сентября полиция прибыла для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии "Свобода". В результате трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева, председатель партии "Свобода" Олег Тягнибок в facebook

Детали: В то же время в полиции не сообщили, по какому делу посетили офис "свободовцев".

Отмечается, что в госпитализации пострадавшие сотрудники Департамента стратегических расследований не нуждались, а получили медицинскую помощь на месте.

"На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", – подытожили в отделе коммуникации.

По словам Тягнибока, полиция пришла в офис партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Около полуночи силовики отступили.

Сам же Назаренко добавил, что под партийным офисом присутствовали представители Правого сектора, Национального Корпуса, ОО "Центурия", Движения сопротивления капитуляции, ВОО "Сокол" и "С14".

Что предшествовало: Вечером 2 сентября председатель фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк заявил, что подчиненные министра внутренних дел Арсена Авакова пытаются захватить офис политсилы в столице.