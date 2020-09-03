Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина осудила отравление Навального

Четверг, 3 сентября 2020, 02:05

Министерство иностранных дел вслед за европейскими странами и НАТО осудило отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: заявление МИД

Дословно: "Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом".

Детали: В МИД уверены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на "нечеловеческую расправу Кремля над оппозиционным политиком".

Украина призывает другие страны ввести санкции, чтобы заставить российские власти прекратить совершать преступления и нарушать права человека.

Что предшествовало: Представители стран Европы, Еврокомиссия и НАТО отреагировали на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в собственной стране нервно-паралитическим веществом "Новичок". 

Напомним: 

  • В среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".
  • Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Украинская правда
Темы: МИДНавальныйРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 млрд

Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова

фотоОгонь полностью уничтожил село на Харьковщине – ОГА

Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "Новичкам"

фото, видеоПожар на Харьковщине: сгорело 8 домов, Зеленский собрал срочное совещание

Немецкое правительство: Навального отравили "Новичком"

Все новости...
МИД
В МИД отреагировали на заявления Фокина по Донбассу
Глава МИД Беларуси: Мы не допустили украинский сценарий революции
В МИД напомнили миру о насильственных исчезновениях в оккупированном Крыму и на Донбассе
Последние новости
02:58
Полиция нашла нападавшего на нардепа Полякова
02:05
Украина осудила отравление Навального
01:19
ФотоТрое полицейских пострадали в столкновениях у офиса "Свободы"
00:52
Пожары на Харьковщине возникли сразу в трех районах – председатель ОГА
00:23
Число больных COVID-19 снова возросло на Буковине: власть разворачивает новые больницы
23:57
фотоМВД: Фура на скорости влетела в патрульных
23:42
В ТКГ согласовали координаты 20 участков разминирования
23:31
фотоВ "Свободе" заявили, что спецназ хочет захватить офис политсилы в Киеве
22:59
Лукашенко хотел создать украинско-белорусский союз под собственным руководством – Туск
22:34
Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 млрд
Все новости...