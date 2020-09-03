Украина осудила отравление Навального

Министерство иностранных дел вслед за европейскими странами и НАТО осудило отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: заявление МИД

Дословно: "Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом".

Детали: В МИД уверены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на "нечеловеческую расправу Кремля над оппозиционным политиком".

Украина призывает другие страны ввести санкции, чтобы заставить российские власти прекратить совершать преступления и нарушать права человека.

Что предшествовало: Представители стран Европы, Еврокомиссия и НАТО отреагировали на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в собственной стране нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Напомним: