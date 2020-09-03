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Украина осудила отравление Навального

Четверг, 3 сентября 2020, 02:05
Украина осудила отравление Навального

Министерство иностранных дел вслед за европейскими странами и НАТО осудило отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: заявление МИД

Дословно: "Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом".

Детали: В МИД уверены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на "нечеловеческую расправу Кремля над оппозиционным политиком".

Украина призывает другие страны ввести санкции, чтобы заставить российские власти прекратить совершать преступления и нарушать права человека.

Что предшествовало: Представители стран Европы, Еврокомиссия и НАТО отреагировали на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в собственной стране нервно-паралитическим веществом "Новичок". 

Напомним: 

  • В среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".
  • Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Украинская правда
Темы: МИДНавальныйРосcия
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