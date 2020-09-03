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Силовики задержали минеров офиса в Киеве: экс-правоохранитель и бывший АТОшник

Четверг, 3 сентября 2020, 09:09

Правоохранители задержали двух человек, которые заминировали офисное помещение в центре Киева в начале августа.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 9 августа 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на заборе у офисного помещения на улице Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство.

Указанное устройство состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Взрывотехники обезвредили устройство.

В ходе досудебного расследования правоохранители задержали двух мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.

Во вторник, 2 сентября 2020 года, по месту жительства и регистрации задержанных провели обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки.

 

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.

 

Прямая речь Максимец: "С подозреваемыми проводятся следственные действия. Сегодня в суд будут внесены ходатайства об избрании мер пресечения. Мотивы устанавливаются".

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура


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