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Президенту банка "Аркада" объявили подозрение в присвоении 50 млн

Четверг, 3 сентября 2020, 12:28
Президенту банка Аркада объявили подозрение в присвоении 50 млн

Правоохранители сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен президенту банка "Аркада" Константину Паливоде.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева детективами СУ ГУНП в г. Киеве 03.09.2020 сообщено о подозрении президенту АО АКБ" АРКАДА "в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В помещении АО АКБ "АРКАДА", а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски.

 

Напомним: На основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 "Об отнесении АО АКБ" АРКАДА" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

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Украинская правда

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Темы: прокуратурабанки
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