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Лукашенко перетасовал власть и назначил нового руководителя КГБ

Четверг, 3 сентября 2020, 13:01

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Дословно: "Лукашенко 3 сентября рассмотрел кадровые вопросы и назначил:

  • Анатолия Сивака - заместителем Премьер-министра республики Беларусь;
  • Валерия Вакульчика - государственным секретарем Совета Безопасности республики Беларусь;
  • Ивана Тертеля - председателем Комитета государственной безопасности республики Беларусь;
  • Василия Герасимова - исполняющим обязанности председателя Комитета государственного контроля республики Беларусь;
  • Вячеслава Россолая - заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета республики Беларусь;
  • Владимира Кухарева - председателем Мингорисполкома".

Детали: Также Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

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Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборымитинги


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