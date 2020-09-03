Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко перетасовал власть и назначил нового руководителя КГБ

Четверг, 3 сентября 2020, 13:01
Лукашенко перетасовал власть и назначил нового руководителя КГБ

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Дословно: "Лукашенко 3 сентября рассмотрел кадровые вопросы и назначил:

  • Анатолия Сивака - заместителем Премьер-министра республики Беларусь;
  • Валерия Вакульчика - государственным секретарем Совета Безопасности республики Беларусь;
  • Ивана Тертеля - председателем Комитета государственной безопасности республики Беларусь;
  • Василия Герасимова - исполняющим обязанности председателя Комитета государственного контроля республики Беларусь;
  • Вячеслава Россолая - заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета республики Беларусь;
  • Владимира Кухарева - председателем Мингорисполкома".

Прямая речь Лукашенко: "Мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда - от земли".

Детали: До назначения госсекретарем Вакульчик почти 8 лет работал председателем КГБ.

Лукашенко заявил, что сейчас в Беларуси надо обеспечить коллективную работу спецслужб.

Также он согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов:

  • Барановского Андрея Анатольевича - заместителем председателя Гомельского облисполкома;
  • Довгалева Сергея Николаевича - председателем Октябрьского райисполкома;
  • Ермолицкого Сергея Владимировича - председателем Гомельского райисполкома;
  • Козела Дмитрия Ивановича - председателем Добрушского райисполкома;
    Григоренко Александра Викторовича - председателем Жлобинского райисполкома;
  • Козыря Владимира Владимировича - членом Минского облисполкома и Минского горисполкома.

Читайте больше: Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборымитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Лукашенко
В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: