Лукашенко перетасовал власть и назначил нового руководителя КГБ
Четверг, 3 сентября 2020, 13:01
Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.
Источник: пресс-служба Лукашенко
Дословно: "Лукашенко 3 сентября рассмотрел кадровые вопросы и назначил:
- Анатолия Сивака - заместителем Премьер-министра республики Беларусь;
- Валерия Вакульчика - государственным секретарем Совета Безопасности республики Беларусь;
- Ивана Тертеля - председателем Комитета государственной безопасности республики Беларусь;
- Василия Герасимова - исполняющим обязанности председателя Комитета государственного контроля республики Беларусь;
- Вячеслава Россолая - заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета республики Беларусь;
- Владимира Кухарева - председателем Мингорисполкома".
Детали: Также Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.
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Украинская правда