Лукашенко перетасовал власть и назначил нового руководителя КГБ
Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.
Источник: пресс-служба Лукашенко
Дословно: "Лукашенко 3 сентября рассмотрел кадровые вопросы и назначил:
- Анатолия Сивака - заместителем Премьер-министра республики Беларусь;
- Валерия Вакульчика - государственным секретарем Совета Безопасности республики Беларусь;
- Ивана Тертеля - председателем Комитета государственной безопасности республики Беларусь;
- Василия Герасимова - исполняющим обязанности председателя Комитета государственного контроля республики Беларусь;
- Вячеслава Россолая - заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета республики Беларусь;
- Владимира Кухарева - председателем Мингорисполкома".
Прямая речь Лукашенко: "Мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда - от земли".
Детали: До назначения госсекретарем Вакульчик почти 8 лет работал председателем КГБ.
Лукашенко заявил, что сейчас в Беларуси надо обеспечить коллективную работу спецслужб.
Также он согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов:
- Барановского Андрея Анатольевича - заместителем председателя Гомельского облисполкома;
- Довгалева Сергея Николаевича - председателем Октябрьского райисполкома;
- Ермолицкого Сергея Владимировича - председателем Гомельского райисполкома;
- Козела Дмитрия Ивановича - председателем Добрушского райисполкома;
Григоренко Александра Викторовича - председателем Жлобинского райисполкома;
- Козыря Владимира Владимировича - членом Минского облисполкома и Минского горисполкома.
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