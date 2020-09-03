Лукашенко перетасовал власть и назначил нового руководителя КГБ

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя Комитета государственной безопасности.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Дословно: "Лукашенко 3 сентября рассмотрел кадровые вопросы и назначил:

Анатолия Сивака - заместителем Премьер-министра республики Беларусь;

Валерия Вакульчика - государственным секретарем Совета Безопасности республики Беларусь;

Ивана Тертеля - председателем Комитета государственной безопасности республики Беларусь;

Василия Герасимова - исполняющим обязанности председателя Комитета государственного контроля республики Беларусь;

Вячеслава Россолая - заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета республики Беларусь;

Владимира Кухарева - председателем Мингорисполкома".

Прямая речь Лукашенко: "Мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда - от земли".

Детали: До назначения госсекретарем Вакульчик почти 8 лет работал председателем КГБ.

Лукашенко заявил, что сейчас в Беларуси надо обеспечить коллективную работу спецслужб.

Также он согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов:

Барановского Андрея Анатольевича - заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Довгалева Сергея Николаевича - председателем Октябрьского райисполкома;

Ермолицкого Сергея Владимировича - председателем Гомельского райисполкома;

Козела Дмитрия Ивановича - председателем Добрушского райисполкома;

Григоренко Александра Викторовича - председателем Жлобинского райисполкома;

Григоренко Александра Викторовича - председателем Жлобинского райисполкома; Козыря Владимира Владимировича - членом Минского облисполкома и Минского горисполкома.

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