Рада провалила назначении членов конкурсной комиссии для САП

Верховная Рада не назначила комиссию по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре 7 человек, мотивируя это нехваткой опыта у них и подконтрольностью Банковой.

Источник: голосование за проект постановления №3898 об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП

Детали: За постановление проголосовал 221 нардеп, не хватило нескольких голосов. Голосование было бурным, а его результатам некоторые в зале порадовались.

Парламенту предлагали назначить в комиссию людей:

- Власову Анну Петровну – профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

- Гуджала Андрея Андреевича – управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" (по согласованию);

- Дрозда Алексея Юрьевича – начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию);

- Куца Виталия Николаевича – члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора (по согласованию);

- Навроцкого Вячеслава Александровича – профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

- Романюка Богдана Васильевича – профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию);

- Соболя Евгения Юрьевича – заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласию).

Некоторые депутаты при обсуждении указывали на отсутствие опыта и известности у кандидатов, а также на попытки сделать САП подконтрольным Офису президента. Также шла речь о рисках для безвиза от принятия этого постановления.

Представитель "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что это уже не первое голосование за это постановление, и призвал поддержать этих "достойных людей".

Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" наоборот заявил, что "слуги народа" изменением членов конкурсной комиссии "хотят захватить САП", а кандидаты – не имеют опыта. По его словам, "вместе с карманной Венедиктовой они хотят сделать карманного прокурора САП".

Он напомнил, что западные партнеры ставят борьбу с коррупцией в основу предоставления Украине безвизового режима и финансовой помощи.

Ярослав Юрчишин из "Голоса" сказал: "Не стоит читать Портнова. Если мы сегодня не примем этот состав комиссии, который на самом деле не имеет антикоррупционного опыта и является тотально зависимым от Офиса президента, в принципе мы еще будем иметь время для того, чтобы назначить нормальную комиссию".

Юрчишин также сказал, что такие назначения в конкурсную комиссию по САП могут привести к "сливу" дел "Приватбанка", Александра Онищенко, а также к пересмотру Безвиза.

Гео Лерос, исключенный из фракции "Слуги народа", возмутился: "Секретарша президента господин Ермак запихнул туда (в комиссию – ред.) своих покемонов для того, чтобы выбрать члена фракции "Слуга народа" Костина в САП. Этого нельзя допустить, потому что это будет конфликтом интересов".

Сергей Власенко из "Батькивщины" также сказал, что парламенту в третий раз "подпихивают людей, которые не соответствуют закону" о высокой репутации и опыте в борьбе с коррупцией. Так, один из кандидатов основал юридическую компанию "Lex Medical", а другой кандидат – бывший прокурор, который сегодня является адвокатом и партнером некой "ГуДеГ".

По его словам, сейчас предлагают кандидатов от трех политических сил, а надо предлагать – ото всех политсил.

Со своей стороны, депутат ОПЗЖ Григорий Мамка сказал, что в комиссии уже есть 4 члена от международных партнеров – и среди них нет известных борцов с коррупцией. Он поддержал предложенные назначения.