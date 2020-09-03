Рада провалила назначении членов конкурсной комиссии для САП

Верховная Рада не назначила в комиссию по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре 7 человек, некоторых из которых депутаты критиковали при обсуждении.

Источник: голосование за проект постановления №3898 об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП

Детали: За постановление проголосовал 221 нардеп, не хватило несколько голосов. Голосование было бурным, а его результатам некоторые в зале порадовались.

Парламенту предлагали назначить в комиссию людей:

- Власову Анну Петровну – профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

- Гуджала Андрея Андреевича – управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" (по согласованию);

- Дрозда Алексея Юрьевича – начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию);

- Куца Виталия Николаевича – члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора (по согласованию);

- Навроцкого Вячеслава Александровича – профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

- Романюка Богдана Васильевича – профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию);

- Соболя Евгения Юрьевича – заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласию).

Дополняется...