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Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа"

Вторник, 1 сентября 2020, 19:01
Гео Лероса исключили из фракции Слуги народа

Фракция "Слуга народа" решила исключить нардепа Гео Лероса из своих рядов.

Источник: пресс-служба партии в Facebook

Дословно: "Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины".

Что предшествовало: На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

Позже стало известно, что в "Слуге народа" собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции.

Предыстория:

  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.
  • В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака– проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
  • Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

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Украинская правда

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Темы: Слуга народаГео Лерос
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