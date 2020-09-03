Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Москва и Минск "достигли прогресса относительно будущего Союзного государства".

Источник: Мишустин на встрече в Минске с и.о. президента Беларуси Александром Лукашенко в четверг, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались".

Детали: По словам Мишустина, стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

"Практически все ключевые министры российского кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня", - добавил премьер.

Почему это важно: С 2018 года Москва требует от белорусского президента Александра Лукашенко реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Беларуси.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются акции протеста против фальсифицированных Лукашенко выборов президента. Эксперты опасаются, что Лукашенко может "сдать независимость" страны в обмен на поддержку президента РФ Владимира Путина.