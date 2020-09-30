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В мировом антирейтинге COVID-19 Украина находится на 14-м месте

Среда, 30 сентября 2020, 04:27

29 сентября во мире COVID-19 обнаружили в 287 000 человек. Умерло в этот день 5843 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 287 063 случаев заражения коронавируса. В частности 56 тысячи больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Россия, Франция, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на 29 сентября в мире зафиксировано 33,8 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 25 миллиона человек. 1 011 981 пациент умер.

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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