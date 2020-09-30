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Меньше вечеринок и алкоголя: в Германии объявили новые меры по сдерживанию коронавируса

Среда, 30 сентября 2020, 10:05
Меньше вечеринок и алкоголя: в Германии объявили новые меры по сдерживанию коронавируса
Фото LIGA.net

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новых мерах, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Меркель заявила, что цель новых мер заключается в том, чтобы предотвратить рост числа инфекций и избежать еще одной общенациональной изоляции.

"Мы хотим действовать на региональном уровне, конкретно и целенаправленно, а не снова закрывать всю страну. Это надо предотвратить любой ценой", - заявила Меркель.

Канцлер предупредила, что при нынешних темпах заражения в Германии к концу года может наблюдаться более 19 000 случаев заболевания в день. За последние 24 часа немецкие органы здравоохранения сообщили о более чем 2000 новых случаев заболевания COVID-19.

"Мы многому научились и хорошо поработали в течение всего лета", - добавила Меркель. Но она отметила, что рост инфекций накануне осени и зимы вызывает беспокойство.

Канцлер подтвердила, что главным приоритетом правительства является сохранение экономики, школ и детских садов открытыми и функционирующими.

Среди мер, объявленных во вторник, - ограничение количества людей на частных и публичных вечеринках.

Также 16 федеральных земель теперь смогут вводить временные ограничения или временные запреты на продажу алкоголя в ресторанах и барах в попытке обуздать инфекцию.

Премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что это было частью его "триады" мер: "Больше масок, меньше алкоголя и меньше вечеринок".

Что касается ношения масок, то федеральное правительство и правительства земель категорически отвергли любое смягчение гигиенических мероприятий, а также социального дистанцирования.

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Темы: Германиякоронавирус
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