За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине обнаружили 2732 человека с заболеванием коронавирусом, умер от болезни 51 пациент.

Источник: карта СНБО

Детали: Выздоровели 937 человек.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 130 951 случай. COVID-19, из них 2761 летальный, 60 613 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской (371) и Одесской (225) областях и в столице (319).

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