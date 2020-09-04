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За сутки в Украине обнаружили рекордных 2723 больных коронавирусом

Пятница, 4 сентября 2020, 08:47
За сутки в Украине обнаружили рекордных 2723 больных коронавирусом

За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине обнаружили 2723 человека с заболеванием коронавирусом, умер от болезни 51 пациент.

Источник: карта СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Госпитализировали рекордных 532 пациента. Выздоровели 937 человек.

 

Наибольшее количество случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской (371) и Одесской (225) областях и в столице (319).

Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие сутки заболел 161 ребенок и 119 медиков.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 130 951 случай. COVID-19, из них 2761 летальный, 60 613 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1 648 087 тестирований методом ПЦР.

 

Напомним: За минувшие сутки, 2 сентября, в Украине обнаружили 2430 человек с заболеванием коронавирус, умерло от болезни рекордное количество людей - 54.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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