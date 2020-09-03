За сутки в Украине антирекорд по умершим от COVІD-19 и 2430 случая
За минувшие сутки, 2 сентября, в Украине обнаружили 2430 человек с заболеванием на коронавирус, умерло от болезни рекордное количество людей - 54.
Источник: карта СНБО
Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 2430 человек, из них 149 детей, а также 137 медицинских работников. Были госпитализированы 416 человек".
Детали: За минувшие сутки умерли 54 человека с подтвержденным заболеванием COVID-19.
Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 128 228 случаев COVID-19, из них 2710 летальных, 59 676 пациентов выздоровели, из них 859 человек за предыдущие сутки.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области (+301), Львовской области (+208), Тернопольской области (+242) и Киеве (+280).
Всего проведено 1 621 697 тестов методом ПЦР.
Что было раньше: 1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.
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Напомним:
- 1 сентября Украина оказалась на 14 месте среди стран мира по количеству новых случаев COVID-19, обнаруженных в течение последних суток.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца сентября - начала октября в Украине ежедневно будет 3000 больных COVID-19.
- Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 октября 2020 года.
- На внеочередном заседании Кабинета министров приняли решение в месяц запретить въезд иностранцам уже с полночи 28 августа.
- Украина пошла на карантин в марте 2020 года. Летом Кабмин принял решение о переходе к адаптивному карантину: ограничения действовали только для регионов с наибольшим количеством больных на коронавирус. Сейчас в Украине действует разделение на зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от количества больных COVID-19. Для каждой из зон расписаны ограничения и правила.