За сутки в Украине антирекорд по умершим от COVІD-19 и 2430 случая

За минувшие сутки, 2 сентября, в Украине обнаружили 2430 человек с заболеванием на коронавирус, умерло от болезни рекордное количество людей - 54.

Источник: карта СНБО

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 2430 человек, из них 149 детей, а также 137 медицинских работников. Были госпитализированы 416 человек".

Детали: За минувшие сутки умерли 54 человека с подтвержденным заболеванием COVID-19.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 128 228 случаев COVID-19, из них 2710 летальных, 59 676 пациентов выздоровели, из них 859 человек за предыдущие сутки.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области (+301), Львовской области (+208), Тернопольской области (+242) и Киеве (+280).

Всего проведено 1 621 697 тестов методом ПЦР.

Что было раньше: 1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.

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