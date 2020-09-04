Лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на коронавирус частных лиц
Пятница, 4 сентября 2020, 10:37
Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения с 7 сентября прекращает обследование частных лиц на COVID-19.
Источник: сообщение центра в Facebook
Дословно: "С 07.09.2020 ГУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает обследование на COVID-19 частных лиц ".
Детали: О причинах этого не сообщается. Отвечая нардепам во время часа вопросов к правительству, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ему пока неизвестна эта информация.
Напомним: За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине обнаружили 2723 человека с заболеванием коронавирусом, умер от болезни 51 пациент.
Украинская правда