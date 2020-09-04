Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на коронавирус частных лиц

Пятница, 4 сентября 2020, 10:37
Лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на коронавирус частных лиц
Укринформ

Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения с 7 сентября прекращает обследование частных лиц на COVID-19.

Источник: сообщение центра в Facebook

Дословно: "С 07.09.2020 ГУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает обследование на COVID-19 частных лиц ".

Детали: О причинах этого не сообщается. Отвечая нардепам во время часа вопросов к правительству, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ему пока неизвестна эта информация.

Напомним: За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине обнаружили 2723 человека с заболеванием коронавирусом, умер от болезни 51 пациент.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусМинздравКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: