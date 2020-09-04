Лукашенко передал в ФСБ свои "доказательства" об отравлении Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материалы белорусской разведки, о якобы фальсификации данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального, передали ФСБ, а спецслужба доложит о них главе России Владимиру Путину.
Источник: российское издание ТАСС
Прямая речь: "Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ.
Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом. Это функция любой спецслужбы".
Детали: Песков сказал, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных в Беларуси материалов.
Он отказался прокомментировать заявление Лукашенко о якобы фальсификации данных об отравлении Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией: "Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление".
Пресс-секретарь Путина заявил, что следствие об отравлении Навального в РФ будет открыто, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества в его организме.
При этом суд в Москве 4 сентября отклонил жалобу юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета России в связи с отравлением Навального.
Что было раньше: 3 сентября на встрече с премьер-министром России исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией и заявил, что белорусские разведчики перехватили данные о том, никакого отравления Навального не было.
По словам Лукашенко, Германия и канцлер Ангела Меркель сообщили об отравлении Навального, чтобы "отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси".
Напомним:
- В среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".
- Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.
- Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.