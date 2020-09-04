Лукашенко передал в ФСБ свои "доказательства" об отравлении Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материалы белорусской разведки, о якобы фальсификации данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального, передали ФСБ, а спецслужба доложит о них главе России Владимиру Путину.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ.

Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом. Это функция любой спецслужбы".

Детали: Песков сказал, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных в Беларуси материалов.

Он отказался прокомментировать заявление Лукашенко о якобы фальсификации данных об отравлении Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией: "Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление".

Пресс-секретарь Путина заявил, что следствие об отравлении Навального в РФ будет открыто, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества в его организме.

При этом суд в Москве 4 сентября отклонил жалобу юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета России в связи с отравлением Навального.

Что было раньше: 3 сентября на встрече с премьер-министром России исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией и заявил, что белорусские разведчики перехватили данные о том, никакого отравления Навального не было.

По словам Лукашенко, Германия и канцлер Ангела Меркель сообщили об отравлении Навального, чтобы "отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси".

Напомним: