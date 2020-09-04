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Патриарх Филарет заразился COVID-19

Пятница, 4 сентября 2020, 16:15
Патриарх Филарет заразился COVID-19

Один из лидеров украинского православия патриарх Филарет заболел коронавирусной болезнью COVID-19 и находится в больнице.

Источник: Twitter "Украинской православной церкви Киевского патриархата"

Дословно УПЦ КП: "Сообщаем, что у святейшего патриарха Филарета во время планового тестирования установлен положительный результат на COVID-19.

Сейчас владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное.

Просим святых молитв о здравии и выздоровления патриарха Филарета".

Напомним: Филарету (в миру Михаил Денисенко) 91 год.

В марте почетный патриарх ПЦУ Филарет заявлял, что "эпидемия – это наказание Божие за грехи людей", одним из которых он назвал однополые браки.

С начала карантина в Украине из-за коронавируса переболели многие представители церквей, в частности из числа так называемой "УПЦ Московского патриархата". На жесткой фазе карантина храмы закрывали для прихожан, чтобы предотвратить массовое распространение COVID-19.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019церковьФиларет
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