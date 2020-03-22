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Филарет назвал причиной пандемии коронавируса однополые браки

Воскресенье, 22 марта 2020, 16:17
Филарет назвал причиной пандемии коронавируса однополые браки

Почетный патриарх ПЦУ Филарет считает, что одной из основных причин пандемии коронавируса являются однополые браки.

Источник: Филарет в интервью программе "4esno с Ташей Трофимовой" на 4 канале

Прямая речь: "Эпидемия – это наказание Божие за грехи людей. А мы думаем, как избавиться от этой эпидемии, и правильно делают правительства всех государств, в том числе нашего, что принимают меры предостережения. Но причина коронавируса – это греховность человечества.

В чем особенность греха заключается? Открыто добро не защищают, а защищают зло, и не только защищают, а его распространяют. Я имею в виду прежде всего однополые браки".

Детали: На вопрос, какие меры лично он использует для защиты от коронавируса Филарет ответил, что обеспечивает свою безопасность верой.

"Верю, что Господь не допустит, чтобы я заболел, потому что я должен служить церкви", - сказал он.

По словам патриарха, церковь принимает рекомендованные правительством мер против распространения коронавируса, в том числе не рекомендует целовать иконы и крест. Однако о запрете причастия речь не идет.

Прямая речь: "А запретить таинство причастия мы не можем. Потому что сейчас вокруг этого идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложечки.

Я задаю вопрос – вы верите, что это кровь Иисуса Христа и тело Христово? Если вы не верите, то вы не причащаетесь. А если вы верите, что это тело, реальное тело Христово и Его кровь, то разве от Христа, от Его тела и крови можно получить эти вирусы? Невозможно, так как тело и кровь есть жизнь, и от жизни вы не можете получить болезнь. А кто не верит в это, пусть не причащается. А кто верит, тот никогда не заболеет. И никто никогда в истории от причастия тела и крови не заболевал и не умирал".

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Предыстория:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. 
  • 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
  • Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку Епифанию. Он заявляет, что УПЦ Киевского патриархата не была ликвидирована и пытается доказать это в судах.
  • В январе Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора от 15 декабря 2018 года, которым была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Украинская правда

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Темы: Филаретцерковь
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