Филарет назвал причиной пандемии коронавируса однополые браки

Почетный патриарх ПЦУ Филарет считает, что одной из основных причин пандемии коронавируса являются однополые браки.

Источник: Филарет в интервью программе "4esno с Ташей Трофимовой" на 4 канале

Прямая речь: "Эпидемия – это наказание Божие за грехи людей. А мы думаем, как избавиться от этой эпидемии, и правильно делают правительства всех государств, в том числе нашего, что принимают меры предостережения. Но причина коронавируса – это греховность человечества.

В чем особенность греха заключается? Открыто добро не защищают, а защищают зло, и не только защищают, а его распространяют. Я имею в виду прежде всего однополые браки".

Детали: На вопрос, какие меры лично он использует для защиты от коронавируса Филарет ответил, что обеспечивает свою безопасность верой.

"Верю, что Господь не допустит, чтобы я заболел, потому что я должен служить церкви", - сказал он.

По словам патриарха, церковь принимает рекомендованные правительством мер против распространения коронавируса, в том числе не рекомендует целовать иконы и крест. Однако о запрете причастия речь не идет.

Прямая речь: "А запретить таинство причастия мы не можем. Потому что сейчас вокруг этого идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложечки.

Я задаю вопрос – вы верите, что это кровь Иисуса Христа и тело Христово? Если вы не верите, то вы не причащаетесь. А если вы верите, что это тело, реальное тело Христово и Его кровь, то разве от Христа, от Его тела и крови можно получить эти вирусы? Невозможно, так как тело и кровь есть жизнь, и от жизни вы не можете получить болезнь. А кто не верит в это, пусть не причащается. А кто верит, тот никогда не заболеет. И никто никогда в истории от причастия тела и крови не заболевал и не умирал".

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