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СБУ идентифицировала священника, который пытал украинских пленных в ОРДЛО

Пятница, 4 сентября 2020, 17:38

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российском священнику, который "служит" боевикам террористической организации "ДНР".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Следствие установило, что российский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-го отдельного мотострелкового полка "Восток" так называемой "ДНР" как "военный капеллан и полковой священник". Затем он был "повышен" до помощника командира по работе с верующими боевиками.

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, "служитель церкви" неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан.

Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей "создание террористической группы или террористической организации".

 

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОДонбассвойна


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