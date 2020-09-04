У Лукашенко опубликовали якобы разговор Варшавы и Берлина об отравлении Навального
Пресс-служба исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко опубликовала аудиозапись разговора якобы между Германией и Польшей об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник: телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого"
Детали: Этот разговор транслируют по всем государственным телеканалам Беларуси. Из-за перевода сам разговор не слышно и оригинальные слова разобрать невозможно.
Дословно:
Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления
В: Отравление подтверждается точно?
Б: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... Идет война... А во время войны все методы хороши.
В: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Б: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?
В: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президента. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Б: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
В: Пока.
Что было раньше: 3 сентября на встрече с премьер-министром России исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией и заявил, что белорусские разведчики перехватили данные о том, никакого отравления Навального не было.
По словам Лукашенко, Германия и канцлер Ангела Меркель сообщили об отравлении Навального, чтобы "отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси".
Напомним:
- В среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".
- Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.
- Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.