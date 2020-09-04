У Лукашенко опубликовали якобы разговор Варшавы и Берлина об отравлении Навального

Пресс-служба исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко опубликовала аудиозапись разговора якобы между Германией и Польшей об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого"

Детали: Этот разговор транслируют по всем государственным телеканалам Беларуси. Из-за перевода сам разговор не слышно и оригинальные слова разобрать невозможно.

Дословно:

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления

В: Отравление подтверждается точно?

Б: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... Идет война... А во время войны все методы хороши.

В: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Б: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

В: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президента. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Б: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

В: Пока.

Что было раньше: 3 сентября на встрече с премьер-министром России исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией и заявил, что белорусские разведчики перехватили данные о том, никакого отравления Навального не было.

По словам Лукашенко, Германия и канцлер Ангела Меркель сообщили об отравлении Навального, чтобы "отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси".

Напомним: