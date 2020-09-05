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Очередной антирекорд: более 2800 случаев коронавируса за сутки

Суббота, 5 сентября 2020, 08:43

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили рекордные 2836 случаев коронавируса, 50 человек умерло и 1036 – выздоровело.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего случаев (380) зафиксировано в Харьковской области. Еще 315 больных обнаружили в Киеве, 226 – в Тернопольской и 222 – в Одесской области.

Больше всего летальных случаев от COVID-19 за минувшие сутки произошло во Львовской области (6). По 5 больных умерло в Харьковкой, Киевской и Черниговской областях. По 4 – в Киеве, в Ивано-Франковской и Одесской областях.

Что предшествовало: 3 сентября в Украине обнаружили 2723 человека с заболеванием коронавирусом, умер от болезни 51 пациент.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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