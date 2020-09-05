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Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на переходе

Суббота, 5 сентября 2020, 15:18
Сын кандидата в мэры Кривого Рога от Слуги народа сбил ребенка на переходе
фото: Олексій Таймурзін в Facebook

Сын гендиректора ЦГОК группы "Метинвест", кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика, Марк Шевчик, сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.

Источник: местная ТРК "Рудана", Дмитрий Шевчик в Facebook

Детали: Как сообщает "Рудана", 18-летний Марк Шевчик был за рулем автомобиля Volkswagen, который 3 сентября около 20.00 возле 2-й городской больницы Кривого Рога сбил 11-летнего мальчика.

Дословно "Рудана": "По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу вместе с мамой на зеленый сигнал светофора. Водитель, который сбил ребенка и врезался в ограждение, ехал на большой скорости. Как только произошло ДТП, водитель начал кому-то звонить и снял номера с машины".

Детали: 11-летний Саша получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематому затылка, закрытый перелом левого плеча, ушиб грудной клетки, ушиб таза.

 
фото: Олексій Таймурзін в Facebook

Ребенок находится в днепропетровской областной детской больнице.

 
фото: Олексій Таймурзін в Facebook

Вместе с тем, кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик на своей странице в Facebook сообщил, что его сын Марк "уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход".

Дословно Шевчик: "Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так".

Детали: Шевчик заявил, что берет на себя "личную ответственность за будущее Саши", находится в Днепре и вместе с родителями мальчика рассматривает "все возможные варианты лечения и реабилитации".

Что предшествовало: 31 августа съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

Кандидатом на должность городского головы Кривого Рога стал Дмитрий Шевчик.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаКривой РогДТП
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