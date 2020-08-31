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"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепшу. Полный список

Понедельник, 31 августа 2020, 16:43

Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

Источник: Интерфакс-Украина, сайт партии СН

Детали: В частности, на должность мэра Киева будет баллотироваться народный депутат от одноименной фракции Ирина Верещук, а мэра Одессы – юморист, телеведущий и актер театра Олег Филимонов.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов выдвинут на должность мэра Винницы, а главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко - на мэра Днепра.

В мэры Кропивницкого идёт банкир Ольга Ковалёва-Алокили, Николаева - глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, Херсона - ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов, Харькова - глава харьковской ОГА Алексей Кучер.

Полный перечень кандидатов на должность глав городов областного значения выглядит следующим образом:

  • Кандидат на должность городского головы Винницы - Сергей Борзов
  • Кандидат на должность городского головы Днепра - Сергей Рыженко
  • Кандидат на должность городского головы Житомира - Виктор Евдокимов
  • Кандидат на должность городского головы Запорожья - Виталий Тишечко
  • Кандидат на должность городского головы Ивано-Франковска - Александр Богачев
  • Кандидат на должность городского головы Киева - Ирина Верещук
  • Кандидат на должность городского головы Кривого Рога - Дмитрий Шевчик
  • Кандидат на должность городского головы Кропивницкого – Ольга Ковалева-Алокили
  • Кандидат на должность городского головы Луцка - Роман Бондарук
  • Кандидат на должность городского председателя Львова - Тарас Кльофа
  • Кандидат на должность городского головы Николаева - Татьяна Домбровская
  • Кандидат на должность городского головы Одессы - Олег Филимонов
  • Кандидат на должность городского головы Полтавы - Сергей Иващенко
  • Кандидат на должность городского головы Ровно - Виталий Коваль
  • Кандидат на должность городского головы Сум - Татьяна Рябуха
  • Кандидат на должность городского головы Славянска - Ольга Алтунина
  • Кандидат на должность городского головы Тернополя - Виктор Гевко
  • Кандидат на должность городского головы Ужгорода - Виктор Щадей
  • Кандидат на должность городского головы Харькова - Алексей Кучер
  • Кандидат на должность городского головы Херсона - Юрий Кириллов
  • Кандидат на должность городского головы Хмельницкого - Инна Ящук
  • Кандидат на должность городского головы Черкасс - Виталий Ильченко
  • Кандидат на должность городского головы Черновцов - Виталий Другановский
  • Кандидат на должность городского головы Чернигова - Юрий Тарасовец.

С биографиями кандидатов можно ознакомиться на сайте партии.

Напомним: Ранее Филимонов заявил, что баллотироваться на пост мэра Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Филимонов ранее вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания".

Темы: Слуга народаместная властьвиборыКиевОдесса


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