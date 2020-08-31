"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепшу. Полный список

Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

Источник: Интерфакс-Украина, сайт партии СН

Детали: В частности, на должность мэра Киева будет баллотироваться народный депутат от одноименной фракции Ирина Верещук, а мэра Одессы – юморист, телеведущий и актер театра Олег Филимонов.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов выдвинут на должность мэра Винницы, а главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко - на мэра Днепра.

В мэры Кропивницкого идёт банкир Ольга Ковалёва-Алокили, Николаева - глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, Херсона - ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов, Харькова - глава харьковской ОГА Алексей Кучер.

Полный перечень кандидатов на должность глав городов областного значения выглядит следующим образом:

Кандидат на должность городского головы Винницы - Сергей Борзов

Кандидат на должность городского головы Днепра - Сергей Рыженко

Кандидат на должность городского головы Житомира - Виктор Евдокимов

Кандидат на должность городского головы Запорожья - Виталий Тишечко

Кандидат на должность городского головы Ивано-Франковска - Александр Богачев

Кандидат на должность городского головы Киева - Ирина Верещук

Кандидат на должность городского головы Кривого Рога - Дмитрий Шевчик

Кандидат на должность городского головы Кропивницкого – Ольга Ковалева-Алокили

Кандидат на должность городского председателя Львова - Тарас Кльофа

Кандидат на должность городского головы Николаева - Татьяна Домбровская

Кандидат на должность городского головы Одессы - Олег Филимонов

Кандидат на должность городского головы Полтавы - Сергей Иващенко

Кандидат на должность городского головы Ровно - Виталий Коваль

Кандидат на должность городского головы Сум - Татьяна Рябуха

Кандидат на должность городского головы Славянска - Ольга Алтунина

Кандидат на должность городского головы Тернополя - Виктор Гевко

Кандидат на должность городского головы Ужгорода - Виктор Щадей

Кандидат на должность городского головы Харькова - Алексей Кучер

Кандидат на должность городского головы Херсона - Юрий Кириллов

Кандидат на должность городского головы Хмельницкого - Инна Ящук

Кандидат на должность городского головы Черкасс - Виталий Ильченко

Кандидат на должность городского головы Черновцов - Виталий Другановский

Кандидат на должность городского головы Чернигова - Юрий Тарасовец.

С биографиями кандидатов можно ознакомиться на сайте партии.

Напомним: Ранее Филимонов заявил, что баллотироваться на пост мэра Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Филимонов ранее вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания".