"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепшу. Полный список
Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.
Источник: Интерфакс-Украина, сайт партии СН
Детали: В частности, на должность мэра Киева будет баллотироваться народный депутат от одноименной фракции Ирина Верещук, а мэра Одессы – юморист, телеведущий и актер театра Олег Филимонов.
Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов выдвинут на должность мэра Винницы, а главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко - на мэра Днепра.
В мэры Кропивницкого идёт банкир Ольга Ковалёва-Алокили, Николаева - глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, Херсона - ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов, Харькова - глава харьковской ОГА Алексей Кучер.
Полный перечень кандидатов на должность глав городов областного значения выглядит следующим образом:
- Кандидат на должность городского головы Винницы - Сергей Борзов
- Кандидат на должность городского головы Днепра - Сергей Рыженко
- Кандидат на должность городского головы Житомира - Виктор Евдокимов
- Кандидат на должность городского головы Запорожья - Виталий Тишечко
- Кандидат на должность городского головы Ивано-Франковска - Александр Богачев
- Кандидат на должность городского головы Киева - Ирина Верещук
- Кандидат на должность городского головы Кривого Рога - Дмитрий Шевчик
- Кандидат на должность городского головы Кропивницкого – Ольга Ковалева-Алокили
- Кандидат на должность городского председателя Львова - Тарас Кльофа
- Кандидат на должность городского головы Николаева - Татьяна Домбровская
- Кандидат на должность городского головы Одессы - Олег Филимонов
- Кандидат на должность городского головы Полтавы - Сергей Иващенко
- Кандидат на должность городского головы Ровно - Виталий Коваль
- Кандидат на должность городского головы Сум - Татьяна Рябуха
- Кандидат на должность городского головы Славянска - Ольга Алтунина
- Кандидат на должность городского головы Тернополя - Виктор Гевко
- Кандидат на должность городского головы Ужгорода - Виктор Щадей
- Кандидат на должность городского головы Харькова - Алексей Кучер
- Кандидат на должность городского головы Херсона - Юрий Кириллов
- Кандидат на должность городского головы Хмельницкого - Инна Ящук
- Кандидат на должность городского головы Черкасс - Виталий Ильченко
- Кандидат на должность городского головы Черновцов - Виталий Другановский
- Кандидат на должность городского головы Чернигова - Юрий Тарасовец.
С биографиями кандидатов можно ознакомиться на сайте партии.
Напомним: Ранее Филимонов заявил, что баллотироваться на пост мэра Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.
Филимонов ранее вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания".