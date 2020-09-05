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Война на Донбасе: Пушилин назначил обстрел украинских позиций на понедельник

Суббота, 5 сентября 2020, 16:33
Война на Донбасе: Пушилин назначил обстрел украинских позиций на понедельник

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин официально объявил о том, что в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициями вблизи Горловки.

Источник: заявление на сайте Пушилина

Детали: Главарь донецких боевиков 5 сентября написал, что издал "указ" об открытии огня по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы (пригород Горловки, Донетчина).

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Также заявляя о грядущем обстреле украинских позиций, он заявил, что ОРДО "не нужен срыв перемирия".

Прямая речь: "Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы). Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей".

 

Справка: Населенный пункт Шумы был освобожден украинской армией летом 2018 года, до этого поселок находился под контролем донецких боевиков. Шумы – стратегически важный объект, так как в будущем он может послужить плацдармом для проведения дальнейших операций ВСУ.

 

Важно: По данным отчетов СММ ОБСЕ, опубликованных в течение текущей недели, на оккупированной территории Донбасса наблюдатели зафиксировали большое количество вооружения боевиков у линии соприкосновения. В штабе ООС 5 сентября по этому поводу отметили: "Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО и в дальнейшем используют коварную практику наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения. Этим самым они в очередной раз демонстрируют устойчивое нежелание придерживаться достигнутых договоренностей, в том числе и в сфере отвода тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и стремление к дальнейшему обострению ситуации".

Журналист Юрий Бутусов в Facebook объяснил, почему для боевиков так важно, чтобы в селе не было украинских войск. По его словам, Шумы находятся в низине, с которой просматриваются терриконы и две башни, контролируемые террористами.

Шумы
Шумы

Российские оккупанты контролируют высоты, но украинские воины контролируют "зеленку" – плотный лиственный лес в низине.

Бутусов отмечает, что у боевиков удобные оборонительные позиции: они сверху все видят, но плотная листва скрывает украинские позиции, и представители ОРДО боятся украинских морпехов, которые находятся довольно близко к оккупированной Горловке: "Один рывок – и высоты могут быть захвачены, вот чего боится Пушилин. В российских  войсках на Донбассе нет подразделений, которые могли бы сравниться по боеспособности с 503-м батальоном, которым командует один  подполковник Вадим Сухаревский, тот самый офицер, который 13 апреля 2014 года под Славянском впервые в ВСУ дал приказ открыть огонь по российским оккупантам".

Украинская правда

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Темы: ПушилинВооруженные силывойнаДонбассОРДЛО
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