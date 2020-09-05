Война на Донбасе: Пушилин назначил обстрел украинских позиций на понедельник

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин официально объявил о том, что в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициями вблизи Горловки.

Источник: заявление на сайте Пушилина

Детали: Главарь донецких боевиков 5 сентября написал, что издал "указ" об открытии огня по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы (пригород Горловки, Донетчина).

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Также заявляя о грядущем обстреле украинских позиций, он заявил, что ОРДО "не нужен срыв перемирия".

Прямая речь: "Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы). Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей".

Справка: Населенный пункт Шумы был освобожден украинской армией летом 2018 года, до этого поселок находился под контролем донецких боевиков. Шумы – стратегически важный объект, так как в будущем он может послужить плацдармом для проведения дальнейших операций ВСУ.