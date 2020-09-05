В центре Минска проходит массовый "Женский марш мира"

Очередная акция протеста под названием "Женский марш мира" проходит в субботу в центре Минска.

Источник: Интерфакс-Запад, TUT.BY в Телеграм

Детали: Участницы акции собрались в Минске возле Комаровского рынка, а затем колонной направились к проспекту Независимости.

Как сообщается, среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, но замечаний никому не делают.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжающие мимо автомоби сигналят протестующим в знак поддержки. По оценкам белорусских журналистов, в акции участвуют около 10 тысяч человек.

Как сообщает Новая газета, у площади Независимости ОМОН встал цепью, чтобы не пустить колонну женщин дальше, митингующие подняли визг. Силовики не выдержали и пропустили всех, кто хотел присоединиться к колонне. Женщины идут и скандируют "Это наш город!"

У площади Независимости ОМОН встал цепью, чтобы не пустить колонну женщин дальше.



Они подняли визг. Силовики не выдерживают и пропускают всех, кто хотел присоединиться. Женщины идут и скандируют "Это наш город!"



Видео: "Новая газета" pic.twitter.com/E0O3HtrUnG — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 5, 2020

Напомним: В субботу, 5 сентября, на акции протеста в центр столицы Беларуси также вышли студенты минских вузов. Во время студенческого митинга силовики задержали журналистов.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.