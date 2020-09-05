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В центре Минска проходит массовый "Женский марш мира"

Суббота, 5 сентября 2020, 19:04
фото: TUT.BY

Очередная акция протеста под названием "Женский марш мира" проходит в субботу в центре Минска.

Источник: Интерфакс-Запад, TUT.BY в Телеграм

Детали: Участницы акции собрались в Минске возле Комаровского рынка, а затем колонной направились к проспекту Независимости.

Как сообщается, среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, но замечаний никому не делают.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжающие мимо автомоби сигналят протестующим в знак поддержки.

 
 
 

Напомним: В субботу, 5 сентября, на акции протеста в центр столицы Беларуси также вышли студенты минских вузов. Во время студенческого митинга силовики задержали журналистов.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенко


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