Порошенко отреагировал на российские санкции против него

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает введение против него российских санкций "государственной наградой".

Источник: заявление Порошенко

Прямая речь: "Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда.

А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества".

Детали: По словам бывшего главы государства, 6 лет россияне пытались напугать украинцев, однако Украина разрушала планы РФ создать Новороссию.

Росія запровадила персональні санкції проти мене як п’ятого президента України. Вважаю, це як державна нагорода. А крім того, проти Oleg Synyutka, проти Степан Кубів і багатьох інших патріотів. Це – як знак якості. Шість років вони намагалися нас налякати. Шість років, дякуючи нашим з вами зусиллям, ми зберегли Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію. Шість років тому хлопці і дівчата, в тому числі з Дрогобича, їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави. "Європейська Солідарність" і всередині країни продовжує тримати оборону проти п’ятої колони Кремля та непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України. Про це сказав під час зустрічі із мешканцями Дрогобича. Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 вересня 2020 р.

Напомним: Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры. В перечень добавили 41 нардепа Верховной Рады, в частности, и Петра Порошенко.