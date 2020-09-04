Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия ввела санкции против депутатов из фракции "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"

Пятница, 4 сентября 2020, 23:50
Россия ввела санкции против депутатов из фракции ЕС, Батькивщина и Голос

Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры. В перечень добавили 41 нардепа Верховной Рады.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации России

Детали: В отношении них вводятся специальные экономические меры.

В перечень лиц, в отношении которых россияне ввели санкции нардепы:

  • от "Европейской солидарности" - Петр Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский и др.
  • от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин и др.
  • от "Батькивщины" Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и др;

Нардеп Владимир Цабаль ("Голос") посчитал количество нардепов с каждой фракции, которых внесли в перечень:

  • "Голос" - 17
  • "Батькивщина" - 11
  • "ЕС" - 9
  • Внефракционные - 4
  • "Доверие" - 2.

Напомним:

  • 18 июня Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции "Голос" Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению. Постановление не вступило соответствующего количества голосов - 175 из 226 необходимых.
  • 19 июня спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии "Голос"".
  • Прямая речь Вакарчука: "Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадасанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: