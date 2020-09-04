Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры. В перечень добавили 41 нардепа Верховной Рады.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации России

Детали: В отношении них вводятся специальные экономические меры.

В перечень лиц, в отношении которых россияне ввели санкции нардепы:

от "Европейской солидарности" - Петр Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский и др.

от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин и др.

от "Батькивщины" Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и др;

Нардеп Владимир Цабаль ("Голос") посчитал количество нардепов с каждой фракции, которых внесли в перечень:

"Голос" - 17

"Батькивщина" - 11

"ЕС" - 9

Внефракционные - 4

"Доверие" - 2.

Напомним: