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Россия ввела санкции против почти полсотни нардепов: среди них Порошенко и Вакарчук

Пятница, 4 сентября 2020, 23:50

Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры. В перечень добавили 41 нардепа Верховной Рады.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации России

Детали: В отношении них вводятся специальные экономические меры.

В перечень лиц, в отношении которых россияне ввели санкции нардепы:

  • от "Европейской солидарности" - Петр Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский и др.
  • от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин и др.
  • от "Батькивщины" Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и др;

Нардеп Владимир Цабаль ( "Голос") посчитал количество нардепов с каждой фракции, которых внесли в перечень:

  • "Голос" - 17
  • "Батькивщина" - 11
  • "ЕС" - 9
  • Внефракционные - 4
  • "Доверие" - 2.

Украинская правда
Темы: Верховная РадасанкцииРосcия


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