Россия ввела санкции против почти полсотни нардепов: среди них Порошенко и Вакарчук
Пятница, 4 сентября 2020, 23:50
Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры. В перечень добавили 41 нардепа Верховной Рады.
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации России
Детали: В отношении них вводятся специальные экономические меры.
В перечень лиц, в отношении которых россияне ввели санкции нардепы:
- от "Европейской солидарности" - Петр Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский и др.
- от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин и др.
- от "Батькивщины" Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и др;
Нардеп Владимир Цабаль ( "Голос") посчитал количество нардепов с каждой фракции, которых внесли в перечень:
- "Голос" - 17
- "Батькивщина" - 11
- "ЕС" - 9
- Внефракционные - 4
- "Доверие" - 2.
Украинская правда