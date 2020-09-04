Россия ввела санкции против депутатов из фракции "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"
Пятница, 4 сентября 2020, 23:50
Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры. В перечень добавили 41 нардепа Верховной Рады.
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации России
Детали: В отношении них вводятся специальные экономические меры.
В перечень лиц, в отношении которых россияне ввели санкции нардепы:
- от "Европейской солидарности" - Петр Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский и др.
- от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин и др.
- от "Батькивщины" Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и др;
Нардеп Владимир Цабаль ("Голос") посчитал количество нардепов с каждой фракции, которых внесли в перечень:
- "Голос" - 17
- "Батькивщина" - 11
- "ЕС" - 9
- Внефракционные - 4
- "Доверие" - 2.
Напомним:
- 18 июня Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции "Голос" Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению. Постановление не вступило соответствующего количества голосов - 175 из 226 необходимых.
- 19 июня спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии "Голос"".
- Прямая речь Вакарчука: "Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата".
Украинская правда