Зеленский отреагировал на намерение донецких боевиков обстрелять ВСУ

Президент Владимир Зеленский обеспокоен заявлением главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина о том, что в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициям вблизи Горловки.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которого цитирует Громадське

Детали: по словам Кулебы, представители так называемой "ДНР" подтвердили ТКГ намерение открыть огонь.

Министр отметил, что Зеленский был проинформирован о заявлении боевиков, и он "чрезвычайно обеспокоен этим".

Теперь Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы на воскресенье, 6 сентября.

Министр добавил, что представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау это предложение поддержала, а ответа от России еще ждут. Кулеба пояснил, что цель завтрашнего заседания ТКГ — предотвратить обстрелы боевиков, потому что Украина заинтересована в продлении перемирия.

Прямая речь: "Я видел документ, который они (боевики — УП) прислали. Очевидно, что это отчаянный поиск повода, чтобы нарушить режим прекращения огня. Мы никогда не продемонстрируем какую-то мягкость, не пойдем на неприемлемые уступки, но режим прекращения огня должен действовать, потому что конечной нашей целью является деоккупация наших территорий. Но это, как говорится, конечная остановка, а начальная остановка, на которой все садятся, — это прекращение огня. Если мы не сели на начальной остановке, мы никогда не доедем до конечной".

Напомним: 5 сентября Денис Пушилин заявил, что издал "указ" об открытии огня по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы (пригород Горловки, Донецкая область).