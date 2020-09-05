От коронавируса умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин

Прокурор Хмельницкой области Олег Синишин около недели назад с диагнозом COVID-19 попал в Хмельницкую городскую инфекционную больницу, а 5 сентября он скончался.

Источник: собеседники Украинской правды в прокуратуре области

Детали: Хмельницкие СМИ писали, что при госпитализации состояние Синишина медики оценивали как средней тяжести. У чиновника была повышенная температура и пневмония. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Собеседники УП сообщили, что в субботу, 5 сентября, прокурор скончался.

Справка: Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.

Напомним: За минувшие сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили рекордные 2 836 случаев коронавируса, 50 человек умерли.