Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

От коронавируса умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин

Суббота, 5 сентября 2020, 23:51

Прокурор Хмельницкой области Олег Синишин около недели назад с диагнозом COVID-19 попал в Хмельницкую городскую инфекционную больницу, а 5 сентября он скончался.

Источник: собеседники Украинской правды в прокуратуре области

Детали: Хмельницкие СМИ писали, что при госпитализации состояние Синишина медики оценивали как средней тяжести. У чиновника была повышенная температура и пневмония. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Собеседники УП сообщили, что в субботу, 5 сентября, прокурор скончался.

Справка: Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.

Напомним: За минувшие сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили рекордные 2 836 случаев коронавируса, 50 человек умерли.

Украинская правда
Темы: коронавируспрокуратураХмельницкий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Командующий Объединенных сил пригрозил ответить на огонь оккупантов в понедельник

Зеленский отреагировал на намерение донецких боевиков обстрелять ВСУ

Белорусские силовики вывезли из страны соратницу Тихановской

видео, фотоВ центре Минска проходит массовый "Женский марш мира"

Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить газ для населения в октябре

фотоФилатова в Днепре облили зеленкой

Все новости...
коронавирус
В Чехии впервые с начала эпидемии почти 800 заражений коронавирусом
У патриарха Филарета воспаление легких
Тернополь и Ивано-Франковск оспаривают "красную зону" в суде
Последние новости
23:51
От коронавируса умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин
23:18
Командующий Объединенных сил пригрозил ответить на огонь оккупантов в понедельник
22:46
фотоВ Киеве проходит акция солидарности с Беларусью
22:21
Военные из-под Горловки ответили на угрозы Пушилина обстрелять их позиции
21:36
Зеленский отреагировал на намерение донецких боевиков обстрелять ВСУ
21:30
В Британии климатические активисты заблокировали типографии, задержав выход ряда газет
21:03
видеоПорошенко отреагировал на российские санкции против него
20:20
Белорусские силовики вывезли из страны соратницу Тихановской
19:56
Украина договорилась о расширении военного сотрудничества с Румынией
19:13
Премьер Польши встретится с Тихановской
Все новости...